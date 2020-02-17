Правительство насчитало 100 своих достижений. 21 февраля оно будет отчитываться в Верховной Раде
2020-02-17 16:50:49
Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабинета министров
Правительство подал в парламент отчет о деятельности с начала своей работы, а также создало специальный веб-сайт, в котором отражены топ-100 его достижений. Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Когда мы готовили этот отчет, старались не записывать в достижения "принятие актов", "проведение мероприятий" и др. Только то, что реально меняет положение вещей в нашей стране", – пояснил он.
Дубилет добавил, что впервые к ключевым показателям эффективности (KPI) работы правительства отнесена динамику конкретных индикаторов, отражающих качество жизни граждан.
Верховная Рада планирует заслушать отчет правительства в пятницу 21 февраля вместо традиционного часа вопросов к правительству.
Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук договорились о промежуточном отчете Кабинета министров о своей работе.
Ознакомиться с перечнем достижений правительства по направлениям можно по ссылке.
Скачать отчет о выполнении Программы деятельности правительства за 2019 год можно здесь.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 января Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.
- В Офисе президента сразу сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение. Отметим, что согласно ст. 115 Конституции рассматриваться заявление об отставке должна Верховная Рада.
- Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.
- Позже Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ. СБУ уже открыла уголовное производство.
- Зеленский заявил, что Гончарук остается на должности премьер-министра. "Я решил дать вам шанс, и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень важны, которые очень беспокоят наше общество", – заявил Зеленский.