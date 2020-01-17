СБУ открыла дело по прослушке Гончарука

Процессуальное руководство по производству осуществляет прокуратура

СБУ открыла уголовное дело по факту прослушки совещания премьера Алексея Гончарука с министрами и НБУ.

Об этом пишет агентство Українські новини, ссылаясь на ответ генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Да, уголовное дело открыли", – коротко ответил он.

Также Рябошапка добавил, что досудебное следствие поручили вести СБУ, процессуально руководство – в руках прокуратуры.

Сегодня премьер Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.

В Офисе президента сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение.

Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента.

Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.

Позже президент Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.

При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.