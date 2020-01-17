СБУ открыла дело по прослушке Гончарука
2020-01-17 16:36:41
Процессуальное руководство по производству осуществляет прокуратура
СБУ открыла уголовное дело по факту прослушки совещания премьера Алексея Гончарука с министрами и НБУ.
Об этом пишет агентство Українські новини, ссылаясь на ответ генпрокурора Руслана Рябошапки.
"Да, уголовное дело открыли", – коротко ответил он.
Также Рябошапка добавил, что досудебное следствие поручили вести СБУ, процессуально руководство – в руках прокуратуры.
Сегодня премьер Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.
В Офисе президента сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение.
Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента.
Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.
Позже президент Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.
- При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".
- На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.
- Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.
- Вчера руководство "Слуги народа" заявляло, что пока не видят оснований для отставки Гончарука и считают, что он должен следить за безопасностью своих разговоров.