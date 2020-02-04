Кабмин "неформально" уже отчитался Зеленскому об итогах работы, – Дубилет

2020-02-04 21:06:22

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Официально об итогах работы правительство будет отчитываться перед Верховной Радой 7 февраля

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что Кабмин 4 февраля отчитался президенту Владимиру Зеленскому о результатах работы.

Об этом сообщает hromadske.

"Это был неформальный отчет. Обсуждали широкий круг вопросов, включая проблемы спиртовой отрасли и тому подобное. В итоге никаких сенсаций – работаем дальше", – рассказал Дубилет.

По его словам, официально об итогах работы правительство будет отчитываться перед Верховной Радой 7 февраля. В то же время Дубилет отказался отвечать на вопрос, будут ли по итогам отчета правительства кадровые ротации.

Как ранее сообщал Фокус:

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