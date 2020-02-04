Кабмин "неформально" уже отчитался Зеленскому об итогах работы, – Дубилет

Официально об итогах работы правительство будет отчитываться перед Верховной Радой 7 февраля

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что Кабмин 4 февраля отчитался президенту Владимиру Зеленскому о результатах работы.

Об этом сообщает hromadske.

"Это был неформальный отчет. Обсуждали широкий круг вопросов, включая проблемы спиртовой отрасли и тому подобное. В итоге никаких сенсаций – работаем дальше", – рассказал Дубилет.

По его словам, официально об итогах работы правительство будет отчитываться перед Верховной Радой 7 февраля. В то же время Дубилет отказался отвечать на вопрос, будут ли по итогам отчета правительства кадровые ротации.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.

17 января Гончарук написал заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук остается на должности премьер-министра Украины.