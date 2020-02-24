В Житомирской области наметили 200 участков для легальной добычи янтаря

В Житомирской области готовят участки для легальной добычи янтаря. Спецразрешения на их разработку будут продаваться на аукционах в системе Prozorro. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской ОГА.

Государственная служба геологии и недр подготовила предложения о механизме оперативного формирования участков. Так, первичное выделение участков янтароносних недр осуществляется по результатам обработки космических и аэрофотоснимков, на которых четко видны зоны проведения работ и плотность выработок.

После этого пространственное размещение (координаты угловых точек) выделенных участков сопоставляется с информацией о размещении участков, на которые уже выданы специальные разрешения пользования недрами. Уточняется их типичная геологическая характеристика, которая согласовывается с органами местного самоуправления на предмет отсутствия ограничений по предоставлению в пользование выделенных участков.

Применение такого механизма оперативного выделения участков дало возможность сформировать 200 участков по 10 га каждый.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада приняла законопроект о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 10% с 2022 года.

В конце 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому вводятся единые разрешения на геологоразведку недр с последующей добычей янтаря на пять лет на участки размером до 10 га.

Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря. При этом официально его ежегодно добывается около четырех тонн, что, по оценкам, составляет 5% от реальной добычи.

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