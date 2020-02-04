Рада временно снизила ставку рентной платы за добычу янтаря до 5%

Начиная с 2022 года ставка должна выйти на постоянный уровень 10%

Верховная Рада во вторник приняла законопроект №2241, согласно которому ставка рентной платы за добычу янтаря снижается с 25% до 5%. За соответствующий закон проголосовали 290 народных депутатов.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Установленная ставка 5% будет действовать до конца 2020 года, а в 2021 году она увеличится до 8%. Начиная с 2022 года ставка должна выйти на постоянный уровень 10%.

"Повышение ставки рентной платы с 5% до 25%, которое произошло с 1 января 2016 года, привело к значительному снижению поступления этой платы в бюджет. Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря", – разъяснил заместитель главы налогового комитета Рады Александр Ковальчук.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря, который предусматривает введение единых разрешений на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на 5 лет на участке до 10 га.

Законопроект также устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, а также за уклонение от рекультивации земель.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сажать в тюрьму за незаконную добычу янтаря.