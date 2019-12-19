Рада приняла закон о добыче янтаря

Данное решение поддержали 279 депутатов

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря, пишет Интерфакс-Украина.

Данное решение поддержали 279 депутатов.

Законопроект предусматривает введение единых разрешений на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на 5 лет на участке до 10 га.

Начальная цена разрешения будет определяться из расчета 3400 грн за гектар участка янтарных недр, площадь участка не может превышать 10 га. Эти требования снижают "порог входа" для добычи янтаря: принять участие в аукционе на покупку разрешения смогут не только большой, но и средний и малый бизнес.

Владельцам разрешений упростят процедуру добычи янтаря: им не нужно будет получать разрешение на снятие грунта.

Законопроект также устанавливает уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, а также за уклонение от рекультивации земель.

Кроме того, незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов. Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

До 1 января 2021 года запрещается экспорт необработанного янтаря.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сажать в тюрьму за незаконную добычу янтаря.

Кабинет министров Украины одобрил программу действий правительства, которая, в том числе, предусматривает упорядочение деятельности по добыче янтаря.