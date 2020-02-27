Девальвация на носу. Как падение спроса на ОВГЗ ударит по госбюджету и курсу гривны

Падение спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в условиях отсутствия планирования и продуманной экономической политики усложнит возможности государства для закрытия "дыр" в бюджете. Об этом пишет ZN.ua.

25 февраля Минфин провел последний аукцион облигаций внутреннего государственного займа. В итоге при продаже краткосрочных облигаций привлечь в бюджет удалось 1,3 млрд грн из заявленных 2 млрд грн. Семилетние облигации вообще не вызвали спроса, — из неограниченного размещения было куплено бумаг всего на 229 миллионов гривен (при ставке 9,95%). Незадолго до этого провалилась продажа гривневых трехлетних ОВГЗ под 10%.

В то же время продолжается негативная тенденция по недовыполнению доходной части госбюджета. По состоянию на 24 февраля дефицит госбюджета составлял 42 миллиарда гривен, а план по наполнению госказны был выполнен только на 70%. ТЭто значит, что сохраняется тенденция прошлого года, по итогам которого доходная часть госбюджета была выполнена на 95%, что стало худшим показателем за последние пять лет.

В последние месяцы закрывать дыры в бюджете удавалось за счет продажи ОВГЗ, что, среди прочего, вызывало укрепление гривны, однако сейчас спрос на государственные ценные бумаги падает. При этом, как отмечается в статье, для повышения привлекательности облигаций ко многим из них дополнительно применялся дисконт от 2 до 15% к номиналу. То есть, несмотря на изначально высокие ставки, инвестор получал еще и дополнительный доход за счет последующего возврата полной стоимости по номиналу.

Теперь же, как пишет издание, из-за падения спроса на ОВГЗ полученных от их продажи средств не хватит для наполнения государственной казны. Это в свою очередь может означать, что у правительства в скором времени не останется других источников финансирования бюджетного дефицита, кроме девальвации гривны.

Как ранее сообщал Фокус: