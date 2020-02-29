МВФ заявляют о существенном прогрессе в переговорах с Украиной

Cпециалисты Международного валютного фонда, которые находится в Украине, достигли прогресса в обсуждении законодательных инициатив и продолжит дискуссию в ближайшие дни.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люгман, передает Интерфакс-Украина.

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", – говорится в заявлении Люнгмана.

20 февраля эксперты Международного валютного фонда приехали в Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе заявила, что Украина демонстрирует успешный прогресс в выполнении условий для старта новой программы.

Как ранее сообщал Фокус:

8 декабря президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором МВФ Кристалиной Георгиевой и стороны договорились о новой программе сотрудничества: $5,52 млрд на три года.

Министр финансов Оксана Маркарова на этом фоне заявляла, что Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году.