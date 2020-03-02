Проезд ж/д транспортом для пассажиров не подорожал, – Криклий

Приказ о повышении тарифов на проезд пассажиров ж/д транспортом еще не вступил в силу.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее планировалось провести поэтапную индексацию тарифов – с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Тариф должен был постепенно возрастать на 2% и к концу года вырасти на целых 22%.

Но соответствующий приказ министерства все еще не согласован.

Также Криклий рассказал, что доходы о пассажирских перевозок только на 43% покрывают затраты на их организацию.

К тому же, УЗ не получает от государства финансирование на обновление пассажирского подвижного состава, да и компенсации за перевозку льготников остаются на низком уровне.

Для сравнения, в 2019 году УЗ перевезла льготников на 1,07 млрд грн, а компенсаций получила на 136 млн грн (это всего лишь 12,8%).

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Кабмин вернул УЗ в ведение Мининфраструктуры, забрав ее у Минэкономики.