АМКУ начал расследование против Нафтогаза из-за цен на газ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела по злоупотреблению монопольным положением со стороны "Нафтогаза Украины". Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Проверка касается цен на природный газ, которые устанавливались с 1 ноября 2018 года.

В АМКУ отметили, что согласно положению Кабмина о специальных обязательствах (ПСО), Нафтогаз должен продавать природный газ поставщикам для нужд населения. При этом компания устанавливает для промышленных потребителей цены, которые были выше котировок на Украинской энергетической бирже.

В Антимонопольном комитете считают, что это свидетельствует о завышении цен на природный газ для населения до уровня, "который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа".

"По имеющейся в комитете информации, "Нафтогаз Украины" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые являются выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)", – говорится в сообщении АМКУ.

В Нафтогазе отреагировали на решение АМКУ, заявив, что цены на газ для населения определялись непосредственно Кабинетом Министров. Об этом говорится на странице компании в Facebook.

"Правительство обязало Нафтогаз продавать газ поставщикам газа для населения на условиях, определенных постановлением о спецобязательствах (ПСО)…Нафтогаз не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО", – говорится в сообщении.

"Ни один покупатель газа в Украину не обязан покупать газ у Нафтогаза на этих условиях. На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа – из числа как импортеров, так и частных добытчиков…То есть: мы должны поставлять на определенных правительством условиях. Однако никто не должен на этих условиях покупать. И выбор есть", – добавили в Нафтогазе.

Напомним, что в конце января Кабмин внес изменения в методику формирования цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Она как и раньше определяется договором между продавцом и покупателем, но не должна превышать текущие котировки на нидерландском хабе TTF, к которым добавлены транспортные расходы и торговая наценка.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявил, что цена на газ в феврале "порадует потребителей".