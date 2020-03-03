Дубилет планирует отдать на приватизацию целый квартал в центре Киева

В Фонд госимущества поступит целый квартал в центре Киева. Потом здания отдадут на приватизацию.

Об этом у себя в Telegram пишет министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По словам Дубилета, иногда площади, на которых расположены министерства и другие центральные органы власти сдаются за наличку в субаренду.

Но чаще всего они просто используются недостаточно эффективно.

Поэтому у Дубилета инициируют проект, который освободит целый квартал с 4-5 зданиями.

"Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города... Работающие там сотрудники переедут в другие государственные здания в не менее комфортные условия", – добавил Дубилет.

Как ранее сообщал Фокус:

Тимофей Милованов назвал перечень объектов, которые не будут подлежать приватизации. По его словам, приватизация будет происходить по четким критериям, определенная часть предприятий останется в госсобственности.