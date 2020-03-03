Кабмин решил выставить "Артемсоль" на приватизацию
2020-03-03 13:34:22
Таким образом, Кабмин ликвидирует монополию на производство соли в Украине
Правительство разрешило приватизацию госпредприятия "Артемсоль".
Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Таким образом, Кабмин ликвидирует монополию на производство соли в Украине.
Премьер напоминает, что ГП "Артемсоль" уже получало от АМКУ штраф на 3,14 млн грн за манипуляции с ценой на соль.
И даже более того: руководство предприятия проходит по делу об откатах на 800 тыс. грн.
Примечательно, что сразу же после того, как ГБР отчиталось по откатам и "Артемсоли", министр экономики Тимофей Милованов заявил, что на должность и.о. директора ГП уже есть 4 кандидата.
"Кабмин ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизирована через прозрачный аукцион", – добавил Гончарук.
Всего сегодня Кабмин принял решение о передаче на приватизацию 431 объекта.
Как ранее сообщал Фокус:
- Тимофей Милованов назвал перечень объектов, которые не будут подлежать приватизации. По его словам, приватизация будет происходить по четким критериям, определенная часть предприятий останется в госсобственности.
- 3 октября Рада приняла закон №1054-1, который позволяет приватизацию всех предприятий, кроме стратегических.