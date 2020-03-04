МВФ: короновирус снизит рост мировой экономики ниже уровня 2019 года

Глава МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции заявила, что рост мировой экономики в этом году будет гораздо ниже 2019 года из-за коронавируса. По ее словам, сейчас сложно предсказать, насколько глубоким будет падение. Об этом сообщает Guardian.

Согласно предыдущим прогнозам МВФ, экономический рост в текущем году ожидался на уровне 3,3%, что на 2,9% выше чем в 2019. Однако фактор коронавируса ввел свои коррективы.

По словам главы МВФ, сейчас трудно предсказать насколько глубоким и долгим будет влияние короновируса на мировую экономику.

"Все зависит от того, как эпидемия будет развиваться, а также от своевременности и эффективности действий политиков", – сказала Георгиева.

Она подчеркнула, что от коронавируса пострадала треть членов МВФ. По ее словам, расспространение коронавируса – это больше не региональная проблема, а глобальная проблема, которая требует глобального ответа.

"Мы знаем, что эффект необычен и затрагивает и спрос, и предложение", – сказала Георгиева.

Она объяснила, что спрос страдает от того, что люди болеют или умирают, а также из-за усилий остановить распространение эпидемии. Предложение также падает из-за неопределенности и роста финансовых затрат.

"Эти эффекты распространяются через границы", – продолжила она.

По ее словам, одна треть экономического ущерба будет прямым следствием гибели людей, закрытия рабочих мест и перемещения на карантин. Остальные две трети – это косвенные расходы, включая ужесточение финансовых рынков и снижение спроса.

"Кризис коронавируса требует "скоординированного механизма реагирования", – сказала глава МВФ.

Георгиева считает, что высшим приоритетом для правительств является обеспечение достаточных сильных расходов на здравоохранение. Она заверила, что МВФ "полностью привержен" поддержке своих членов, особенно стран с низким уровнем доходов, которые подвергаются наибольшему риску.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в Международном валютном фонде предполагали, что мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста, если коронавирус не будет распространяться по миру.