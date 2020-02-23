МВФ считает, что мировая экономика потеряет 0,1% роста из-за коронавируса

Но в Фонде не исключают и более мрачных сценариев

В Международном валютном фонде считают, что мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста, если коронавирус не будет распространяться по миру, а Китаю удастся возобновить производство. Об этом сообщает Укринформ.

Таким прогнозом поделился директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на собрании G-20. Георгиева подчеркнула, что уровень мирового роста должен был увеличиться с 2,9% в 2019 года до 3,3% в 2020 году, согласно прогнозу, сделанному до того, как в Китае начался коронавирус.

"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1% ниже прогнозируемого", – отметила Георгиева.

По словам Георгиевой, МВФ также не исключает и более мрачных сценариев, "когда распространение вируса будет продолжаться дольше во всем мире, и последствия для роста будут более затяжными".

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