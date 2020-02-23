МВФ считает, что мировая экономика потеряет 0,1% роста из-за коронавируса
2020-02-23 19:22:00
Но в Фонде не исключают и более мрачных сценариев
В Международном валютном фонде считают, что мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста, если коронавирус не будет распространяться по миру, а Китаю удастся возобновить производство. Об этом сообщает Укринформ.
Таким прогнозом поделился директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на собрании G-20. Георгиева подчеркнула, что уровень мирового роста должен был увеличиться с 2,9% в 2019 года до 3,3% в 2020 году, согласно прогнозу, сделанному до того, как в Китае начался коронавирус.
"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1% ниже прогнозируемого", – отметила Георгиева.
По словам Георгиевой, МВФ также не исключает и более мрачных сценариев, "когда распространение вируса будет продолжаться дольше во всем мире, и последствия для роста будут более затяжными".
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 23 февраля кронавирус выявили у 78 753 человек (77 041 — в Китае и 1 712 — за рубежом), общее количество погибших увеличилось до 2462 человек (2 444 — в Китае и 18 — за его пределами). При этом врачи вылечили и выписали в Китае 22 936 человек.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая.
- В китайской провинции Сычуань врачи зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом.