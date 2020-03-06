На таможне ответили Зеленскому по лайкам в Facebook и снижению поступлений в бюджет
На недовыполнение таможней сборов в бюджет повилял курс гривны и падение объемов сырьевого импорта.
Об этом в Facebook пишет пресс-служба Гостаможенной службы.
Что касается импорта, то в ГТС отмечают, что они не могут на них влиять.
"Зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства", – говорится в сообщении.
Так, на таможне говорят, что в январе-феврале 2020 года облагаемый налогом импрот упал на $0,21 млрд (в сравнении с прошлым годом, когда он вырос на $0,37 млрд).
При этом, сырьевой импорт – это 43% от объема всего импорта.
Еще одна причина уменьшения поступлений в бюджет – разница курса гривны к доллару.
Дело в том, что бюджет на 2020 год верстался из расчета курса доллара на уровне 27 грн. Но в январе-феврале 2020-го гривна укрепилась.
"Когда стоимость импортированного товара в долларах остается такой же, а в гривне она уменьшается из-за укрепления гривны, мы получаем меньше налогов", – добавили в ГТС.
4 марта президент Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил о недовыполнении поступлений в бюджет на 16 млрд грн, 13 млрд из которых – провал со стороны таможни.
"Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. Нам рассказывали о решительной и бескомпромиссной борьбе с контрабандой. Но сейчас все выгляди так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. И это необходимо изменить", – сказал президент.
"Таможня должна собирать, я извиняюсь, не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – подытожил Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Внутренний валовый продукт Украины в четвертом квартале прошлого года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это самый низкий квартальный рост с начала 2016 года.
- Тогдаший министр экономики Тимофей Милованов объяснил такую ситуацию снегативными тенденциями на внешних рынках, проблемами с логистикой, теплыми погодными условиями и неурожаем сахарной свеклы, овощей и фруктов.
- Украинцы в феврале продали банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1165,2 млн долларов. Таким образом, в феврале третий месяц подряд население продавало валюты больше, чем покупало, и разница между объемом продажи и покупки заметно увеличилась.