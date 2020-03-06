На таможне ответили Зеленскому по лайкам в Facebook и снижению поступлений в бюджет

На недовыполнение таможней сборов в бюджет повилял курс гривны и падение объемов сырьевого импорта.

Об этом в Facebook пишет пресс-служба Гостаможенной службы.

Что касается импорта, то в ГТС отмечают, что они не могут на них влиять.

"Зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства", – говорится в сообщении.

Так, на таможне говорят, что в январе-феврале 2020 года облагаемый налогом импрот упал на $0,21 млрд (в сравнении с прошлым годом, когда он вырос на $0,37 млрд).

При этом, сырьевой импорт – это 43% от объема всего импорта.

Еще одна причина уменьшения поступлений в бюджет – разница курса гривны к доллару.

Дело в том, что бюджет на 2020 год верстался из расчета курса доллара на уровне 27 грн. Но в январе-феврале 2020-го гривна укрепилась.

"Когда стоимость импортированного товара в долларах остается такой же, а в гривне она уменьшается из-за укрепления гривны, мы получаем меньше налогов", – добавили в ГТС.

4 марта президент Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил о недовыполнении поступлений в бюджет на 16 млрд грн, 13 млрд из которых – провал со стороны таможни.

"Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. Нам рассказывали о решительной и бескомпромиссной борьбе с контрабандой. Но сейчас все выгляди так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. И это необходимо изменить", – сказал президент.

"Таможня должна собирать, я извиняюсь, не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Внутренний валовый продукт Украины в четвертом квартале прошлого года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это самый низкий квартальный рост с начала 2016 года.

Тогдаший министр экономики Тимофей Милованов объяснил такую ситуацию снегативными тенденциями на внешних рынках, проблемами с логистикой, теплыми погодными условиями и неурожаем сахарной свеклы, овощей и фруктов.