Глава НБУ Яков Смолий: мы не ожидали такого резкого укрепления курса гривны

По словам главы Нацбанка, укрепление гривни в длительной перспективе будет иметь важные плюсы для экономики

Нацбанк не ожидал произошедшего во второй половине 2019 года резкого укрепления курса гривны. Об этом в интервью Фокусу заявил председатель правления Национального банка Яков Смолий.

"Мы не ожидали такого резкого укрепления гривни. Но этому способствовало много факторов. Главный — это постепенное улучшение макроэкономической ситуации в стране. Речь идет и о возобновлении экономического роста, снижении инфляции и соотношения госдолга к ВВП, последовательной монетарной и фискальной политике. Плюс к этому мы начали масштабную валютную либерализацию, отменив за год около 40 ограничений на валютном рынке, а также упростили доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, установив корреспондентские отношения с международным депозитарием Clearstream", – говорит он.

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Про словам Смолия, в результате таких мер произошел существенный приток валюты, который значительно превышал спрос на нее. Валюту в больших объемах продавали как нерезиденты, инвестировавшие в гривневые гособлигации, так и отечественные экспортеры.

"Ситуация на валютном рынке менялась в том числе в зависимости от того, придерживали экспортёры выручку или продавали, а также от поведения импортёров. Если бы НБУ в течение года не выкупил с рынка около $8 млрд в резервы, гривня бы укрепилась еще заметнее", – заявил глава НБУ.

В то же время Смолий считает, что укрепление курса гривны не имело решающего значения на падение промышленного производства в стране.

На падение промышленности повлияли в первую очередь внешние факторы. Мы видим сокращение производства во многих странах, что не могло не коснуться и украинских производителей. Однако не все отрасли показали высокие темпы замедления. В большей степени тенденция проявилась в металлургии, из-за того что в прошлом году подешевели руда и металлы", – говорит он.

Глава НБУ уверен, что "дно уже пройдено", мировые рынки начали восстанавливаться, а украинские экспортеры повышают цены.

К позитивным эффектам от укрепления курса гривны он отнес удешевление энергоресурсов и рост зарплат в украине в валютном эквиваленте выросли, что сдерживает трудовую миграцию.

"А стоимость обслуживания государственных валютных заимствований, наоборот, подешевела в результате ревальвации. Так что, если смотреть на длительную перспективу, укрепление гривни имело важные плюсы для экономики".

Полный текст интервью читайте в свежем выпуске журнала "Фокус" и на сайте Focus.ua. Глава НБУ Яков Смолий рассказал, вернут ли ПриватБанк Коломойскому и зачем Украине выпуск такого большого количества ОВГЗ.

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