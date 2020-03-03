Украинцы наращивают продажу валюты банкам, – НБУ
2020-03-03 12:59:40
Чистая продажа валюты населением отмечается третий месяц подряд
Население в феврале продало банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1165,2 млн долларов. Об этом сообщил Нацбанк.
Таким образом, в феврале третий месяц подряд население продавало валюты больше, чем покупало, и разница между объемом продажи и покупки заметно увеличилась. А феврале она составила 291,2 млн долларов, в январе была 102,4 млн долларов, а в декабре 2019 года – 181,5 млн долларов.
При этом Национальный банк в течение недели 24–28 февраля купил на межбанковском валютном рынке 81 млн долларов, что на 44 млн меньше, чем неделей ранее. С начала года НБУ купил валюты на 1082 млн долларов и продал на 295 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 787 млн долларов.
В феврале НБУ выдал две лицензии на осуществление валютных операций. Финкомпания "Леогейминг Пэй" получила право на осуществление операций по торговле валютными ценностями в наличной форме и перевод средств. Страховая компания "Аркс Лайф" теперь может получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте. В результате на сегодняшний день на валютном рынке работают 39 участников, имеющих генеральную лицензию / лицензию на осуществление валютных операций.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ставка снижается, курс – укрепляется. Хотя гривна может умеренно колебаться в обе стороны, – такой прогноз на 2020 год дала зампред НБУ Екатерина Рожкова.
- Нацбанк в этом году может разрешить проводить операции по онлайн-обмену валют клиентам небанковских финучреждений.
- Остаток средств на Едином казначейском счете за декабрь сократился на 68% с 55,0 млрд грн на 1 декабря до 17,5 млрд грн на 1 января. Однако такая сумма – рекордная для начала года.