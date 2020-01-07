Все идет по плану. Милованов рассказал, почему чрезмерное укрепление гривны — не проблема

По мнению министра экономики, Нацбанк может повлиять на ситуацию лишь временно

Глава Министерства экономики Тимофей Милованов заявил, что фиксированный курс гривны привел бы к быстрой девальвации, как происходило ранее. Об этом министр написал на свое странице в Facebook.

В своем посте Милованов процитировал слова "ОТП-Лизинг" Андрея Павлушина, который считает, что в Украине существуют две проблемы – рост и падение курса.

"Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает оттого что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выиграют на том, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают", – написал министр.

Также он подчеркнул, что при любом изменении курса будут те, кто выиграет от этого или проиграет. Министр считает, что "это нормально" и ситуацию невозможно изменить с помощью фиксации курса.

"Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например в 1998, 2008 или 2014 годах.

"Курс – это относительная цена украинской экономики в мировую. Когда эта цена меняется из-за изменений в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса", – объяснил свое видение ситуации глава Минэкономики.

По мнению министра, курс гривны в 2020 году будет труднопредсказуемым.

"Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках. В предыдущем посте я писал, что бизнесам стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать. Угадать курс не может никто", – подытожил Милованов.

Стоит отметить, что, согласно Конституции, задача Национального банка — поддержание стабильности национальной валюты, но несмотря на это в прошлом году гривна поставила рекорд среди всех мировых валют по укреплению курса к доллару, государственный бюджет и экспортеры недополучили доходы, а промышленное производство в ноябре обвалилось на 7,5%. При этом пример работы других центральных банков как развитых, так и развивающихся стран, показывает, что при принятии решений, регуляторы принимают во внимание не только инфляцию и ее целевой показатель, но и другие факторы, такие как ситуация в промышленности и на рынке труда.

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