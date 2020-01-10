НБУ разрешит менять валюту онлайн небанковским финучреждениям

Свою инициативу в НБУ называют "валютной либерализацией"

Нацбанк в этом году может разрешить проводить операции по обмену валют онлайн клиентам небанковских финучреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

До этого обменивать валюту онлайн могли только клиенты банков.

Подобное нововведение станет возможным после имплементации закона о сплите НБУ. Инициатива будет распространяться на небанковские финучреждения, которые перейдут под надхор регулятора.

Свои действия в НБУ называют "валютной либерализацией". При этом, банкиры напоминают, что Нацбанк разрешил физлицам менять валюту онлайн еще 7 февраля 2019 года.

"Отмена ограничения не вызвала давления на валютный рынок. Часть операций наличного рынка (около 7%) просто перешла на платформы онлайн-банкинга", – говорит регулятор.

Также Нацбанк отмечает, что в прошлом году физлица купили валюты онлайн на $1 млрд.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе в Нацбанке назвали причины, благодаря которым в Украине несколько месяцев подряд продолжалось укрепление гривны.

В том же месяце украинская национальная валюта заняла первое место среди мировых валют по росту относительно курса американского доллара.