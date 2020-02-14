Рост ВВП Украины в IV квартале 2019 года замедлился до 1,5%

Внутренний валовый продукт Украины в четвертом квартале прошлого года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Это самый низкий квартальный рост с начала 2016 года, свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики.

Рост ВВП в третьем квартале составлял 4,1%, во втором – 4,6%, в первом – 2,5%.

Данные за 2020 пока не опубликованы, но, по оценке Нацбанка и Минэкономики, экономика увеличилась на 3,3%.

Оним из главных факторов замедления роста ВВП является снижение промышленного производства в Украине, которое ускорилось как раз к концу 2019 года. В целом за 2019 год в перерабатывающей промышленности производство упало на 2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров осталось на уровне 2018 года. Спад промышленности также связан с резким укреплением гривны в конце года.

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