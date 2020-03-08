Назло США. Как Россия обрушила цены на нефть и начала войну за рынок с саудитами

В пятницу, 6 марта, Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. Страны ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравния, настаивали на его продлении до конца 2020 года с дополнительным сокращением ежедневной добычи нефти еще на 1,5 миллиона баррелей из опасений снижения мирового спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса.

Министр энергетики Россия Александр Новак, в свою очередь, предлагал только продлить на три месяца действующие сейчас лимиты. В итоге стороны не смогли прийти к консенсусу и соглашение вообще не было подписано.

По словам Новака, участники ОПЕК+ (14 стран ОПЕК 10 других стран, включая Россию) только подписали документ о продолжении переговоров, но с 1 апреля ни у кого нет обязательств по сокращению добычи нефти.

На фоне таких заявлений цена нефти Brent в пятницу обвалилась на 9%, до $45,5 за баррель — это минимум с июня 2017 года.

В российской государственной нефтедобывающей компании "Роснефть" уже заявили, что продолжение сделки было лишено смысла, а выигрывали от нее США, которые увеличивали рынки сбыта своей сланцевой нефти.

"С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи", — сказал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Новак уже заявил, что увеличение объемов добычи нефти в стране теперь зависит от планов отечественных компаний. По его словам, выход из соглашения может позволить России нарастить добычу на 0,3 млн баррелей в сутки.

Планы по увеличению добычи нефти теперь рассматривает и Саудовская Аравия. Как сообщает агентство Bloomberg Эр-Рияд планирует в апреле нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в сутки до уровня 10 млн. При этом власти Саудовской Аравии якобы заявили участникам рынка о готовности увеличить добычу до рекордных 12 млн барр./сутки, "если потребуется".

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что тактика Саудовской Аравии направлена на то, чтобы оказать давление на Россию и другие страны-производители нефти и вернуть их за стол переговоров по сделке ОПЕК.

Нефтяной аналитик Bloomberg Джулиан Ли считает, что одной из причин отказа РФ продлевать соглашения с ОПЕК может быть разногласие по поводу того, как лучше всего справиться с внезапным резким, но временным падением спроса на нефть. Допуская падение цен на нефть, в Москве могут надеяться стимулировать спрос не нее. При этом автор отмечает, что дешевая нефть не ослабит страха перед коронавирусом из-за которого закрываются заводы и сокращаются авиаперевозки, но может побудить такие страны, как Китай и Индия, наращивать свои стратегические запасы по примеру США.

Также Джулиан Ли видит и геополитические причины в таком решении РФ. Он пишет, что Путин возможно хочет "наказать США за их неоднократные атаки на энергетические интересы России с помощью санкций". Обрушив цены на нефть Россия может поставить под удар американские компании, которые занимаются добычей дорого сланцевого газа.

"Саудовская Аравия возглавила ОПЕК в войне со сланцами в 2014 году, когда она ввела политику "закачки (нефти, - ред.) по желанию". Эта политика тогда потерпела неудачу, поскольку цены на нефть рухнули год спустя. Но американские производители (сланцевой нефти, - ред.) от Exxon Mobil Corp. до Continental Resources Inc. уже находятся под ударом, и сейчас, возможно, наступило более благоприятное время для начала атаки", - пишет Джуилан Ли.

Стоит добавить, что в 2019 году Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков нефти в Соединенные Штаты, увеличив экспорт с 9,9 млн баррелей в сутки в январе до 20,9 млн в октябре. Однако этот скачок может быть следствием санкций США в отношении Венесуэлы, которая с июля 2019 года не поставила ни одного барреля нефти в Соединенные Штаты. То же самое относится к Ирану, экспорт сырой нефти которого упал с 1,2 млн баррелей в сутки в январе 2019 года до 0,1 млн в январе 2020 года.

Если геополитическая ситуация изменится, традиционные поставщики вернутся на американский рынок, но столкнутся с уменьшением зависимости США от импорта нефти. В сентябре американский экспорт нефти и нефтепродуктов превысил импорт впервые с 1973 года. И отрыв будет нарастать.

В этом контексте коронавирус является всего лишь катализатором процессов, происходящих на рынке в течение длительного времени.

Сама ОПЕК при этом постепенно теряет рынок. Ее доля в мировой добыче нефти снизилась с 38,6% в 4 квартале 2016 года (когда было подписано первое соглашение ОПЕК+) до 34,1% в 4 квартале 2019 года. Дальнейшее снижение доли рынка неизбежно уменьшит влияние картеля на мировые цены и сделает само его существование бессмысленным.