Коронавирус ломает ОПЕК+. Как эпидемия в Китае меняет мировой рынок нефти

Падение спроса на нефть, вызванное распространением китайского коронавируса, может полностью поменять мировой рынок и спровоцировать конкуренцию между членами ОПЕК+ (состоит из 14 стран ОПЕК и 10 других стран, включая Россию). Именно последняя меньше всего заинтересована в снижении производства нефти и, возможно, попытается побороться за новые рынки и преодолеть затяжную стагнацию отрасли.

Эпидемия коронавируса продолжает замедлять рост мирового спроса на нефть. Этот фактор может подтолкнуть правительство России к тому, чтобы отказаться от ограничений соглашения ОПЕК+ и начать наращивать добычу нефти. Об этом пишет глава инвестиционного фонда CREON Capital Фарес Кильзие в статье на американском портале Oilprice.

Соглашение ОПЕК+, в рамках которого страны-участницы согласились ограничить собственную добычу нефти, позволило удержать цены на нефть на довольно высоком уровне.

Однако Россия, по мнению Кильзие, оказалась неспособной извлечь много выгоды из этого. Да, правительство смогло вновь наполнить Фонд национального благосостояния: только за первые семь месяцев 2019 года он увеличился более чем вдвое — до $124 млрд. Госбюджет страны стал из дефицитного профицитным – за 11 месяцев 2019 года превышение доходов над расходами достигло впечатляющих 3,1% ВВП. Но правительству не удалось вновь запустить экономический рост, который не превышает 1,8% в год, что остается слишком низким показателем для развивающихся стран. А само наличие бюджетного профицита стало головной болью для правительства.

Неделю назад на экстренном совещании ОПЕК Россия не согласилась с предложением сократить добычу еще на 600 тыс. баррелей в сутки. Объясняя свою позицию, министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что для принятия такого решения требуется время, чтобы оценить влияние коронавируса на рынок нефти.

На самом деле пока неясно, насколько коронавирус уменьшит мировой спрос на сырую нефть. На фоне разворачивающейся эпидемии ОПЕК понизила прогноз роста спроса на 2020 год на 230 тыс. баррелей в сутки до 0,99 млн баррелей в сутки. Новак же сохраняет умеренный оптимизм, полагая, что глобальный спад не превысит 200 тыс. баррелей в сутки.

Однако даже если окажется, что коронавирус наносит больший ущерб, чем самые пессимистичные оценки, России все равно выгоднее не сокращать добычу нефти.

Это связано, в первую очередь, с усилением конкуренции на азиатском рынке, куда российские компании в последние годы перенаправили экспорт. По данным BP, с 2016 по 2018 год Россия сократила поставки нефти в Европу на 14%, до 153 млн тонн, в то время как экспорт в Китай и Индию увеличился более чем на треть, до 74 млн тонн. Аналогичную стратегию применила Саудовская Аравия. То же самое относится и к Соединенным Штатам, которые ранее снизили экспорт нефти в Китай из-за торговой войны и теперь договорились о поставках на $52,4 млрд до конца 2021 года.

Соглашение ОПЕК+ нацелено на сокращение добычи, чтобы сохранить цены на нефть на уровне не ниже 60 долларов за баррель. Однако такой уровень цен невыгоден Китаю и Индии, которые в 2019 году показали самые низкие темпы роста за последние 30 и 11 лет соответственно (6,2% и 4,8%). Это, в свою очередь, замедляет спрос этих стран на нефть.

В то же время снижение цен на нефть может увеличить объемы потребления в Индии и Китае. Такое развитие событий выгодно для России, которая изет надежные альтернативы поставкам в Европу.

Стоит добавить, что в 2019 году Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков нефти в Соединенные Штаты, увеличив экспорт с 9,9 млн баррелей в сутки в январе до 20,9 млн в октябре. Однако этот скачок может быть следствием санкций США в отношении Венесуэлы, которая с июля 2019 года не поставила ни одного барреля нефти в Соединенные Штаты. То же самое относится к Ирану, экспорт сырой нефти которого упал с 1,2 млн баррелей в сутки в январе 2019 года до 0,1 млн в январе 2020 года.

Прирост спроса на нефть в мире и в отдельных регионах (данные ОПЕК)

Если геополитическая ситуация изменится, традиционные поставщики вернутся на американский рынок, но столкнутся с уменьшением зависимости США от импорта нефти. В сентябре американский экспорт нефти и нефтепродуктов превысил импорт впервые с 1973 года. И отрыв будет нарастать.

В этом контексте коронавирус является всего лишь катализатором процессов, происходящих на рынке в течение длительного времени.

Сама ОПЕК при этом постепенно теряет рынок. Ее доля в мировой добыче нефти снизилась с 38,6% в 4 квартале 2016 года (когда было подписано первое соглашение ОПЕК+) до 34,1% в 4 квартале 2019 года. Дальнейшее снижение доли рынка неизбежно уменьшит влияние картеля на мировые цены и сделает само его существование бессмысленным.

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