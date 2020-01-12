США могут блокировать "нефтяной" счет Ирака в отместку за вывод своих войск из страны, – WSJ

Ирак хранит доход от продажи нефти в Федеральном резервном банке Нью-Йорка

США могут лишить Ирак доступа к банковскому счету иракского правительства, на котором хранятся средства от продажи нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц в Багдаде.

Доход от продажи нефти Ирак хранит на счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Именно его может заблокировать американская сторона, в случае если США все же придется вывести свои войска из Ирака.

По данным СМИ, такое предупреждение от США получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди еще 8 января.

Неизвестно, сколько денег хранится на счету в Нью-Йорке, но предполагается, что их блокировка моет привести к кризису в финансовой системе Ирака.

Ранее в 2015 году США уже блокировали иракский счет на несколько недель из-за подозрений, что деньги оттуда направляются в банки Ирана и на счета группировки "Исламское государство".

Также в Госдепартаменте США подчеркнули, что не собираются обсуждать с Багдадом вывод американских войск из Ирака, но готовы укрепить стратегическое партнерство между двумя странами.

Как ранее сообщал Фокус: