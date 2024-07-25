Венгры и словаки — против украинцев: кто и зачем раздувает истерию вокруг нефтепровода Дружба

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КОМУ ВЫГОДНО НАГНЕТАТЬ СИТУАЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО "ПРЕКРАЩЕНИЯ" ТРАНЗИТА РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В ВЕНГРИЮ?

Известное издание Politico недавно вышло со статьей с красноречивым названием "Венгрию ожидает топливный кризис".

Обвиняется в этом украинская власть, которая в январе месяце якобы установила санкции по транзиту нефти по территории Украины для компании "Лукойл", поставляющей нефть в Венгрию и Словакию.

Якобы такие действия украинской стороны могут привести к большому дефициту нефти на венгерских НПЗ компании MOL и к стремительному росту цен на нефтепродукты в стране. При этом министр иностранных дел РФ Лавров пообещал его венгерскому коллеге Сийярто помочь эту проблему решить через поиск других путей поставок.

Масло в огонь в этой же статье Politico подлила эксперт из Центра восточных исследований Илона Гизинская. Она сказала, что венгры могут столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии всего через несколько недель, если не будет найдено решение. У меня сразу возникло подозрение, что здесь что-то не так.

Во-первых, компания-оператор по транспорту нефти "Укртранснафта" не имеет прямых контрактов с отдельными нефтедобывающими компаниями РФ. Она заключила в 2019 г. Соглашение на услуги по транзиту нефти с российской нефтепроводной компанией "Транснефть". Соглашение действует в период 2020–2030 г. В свою очередь, "Транснефть" заключает контракты на транспортные услуги с "Лукойлом", "Роснефтью", "Сургутнефтегазом" и другими. То есть "Укртранснафта" не имеет никаких правовых отношений с российскими нефтедобывающими компаниями, поэтому и не может прекратить транзит, в частности для "Лукойла". Это официально подтвердил представитель "Укртранснафта" журналу "Форбс".

Во-вторых, представитель "Укртранснафты" сообщил, что никаких ограничений по транзиту нефти компания не вводила. Это же самое подтвердила и словацкая сторона.

В-третьих, никакой катастрофы для венгерских потребителей не произойдет, даже если и прекратится транзит российской нефти по территории Украины в Венгрию, поскольку эта страна имеет возможности получать нефть по альтернативным маршрутам, в частности из Хорватии.

Привожу цитату известного энергетического эксперта Михаила Гончара относительно возможностей диверсификации нефтяных поставок в Венгрию ("Еще в 2015 году MOL завершил модернизацию, увеличение мощностей системы "Адриа"–"Дружба" с целью расширения возможностей прокачки нефти из Адриатики. Тогда пафосно заявили, что расширенные мощности из Адриатического моря позволяют не только загрузить собственный НПЗ в Сазхаломбатти, но и поставлять нефть на НПЗ в Братиславу и даже частично обеспечить транзит на НПЗ в Чехии. То есть технические возможности брать нефть со средиземноморского рынка через хорватский терминал "Адриа" у MOL есть").

Какова же цель всего этого нагнетания напряжения? На мой взгляд, Кремль сознательно с помощью своих венгерских и словацких марионеток раздувает мнимый конфликт для того, чтобы усилить антиукраинские настроения среди граждан Венгрии и Словакии для оправдания блокады их правительствами военной помощи Украине и ее евроатлантической интеграции.

Украина после начала широкомасштабной агрессии имела полное право ввести санкции на транзит российской нефти, но этого не сделала из-за просьбы ЕС и обязательства Венгрии, Словакии и Чехии до 2027 г. обеспечить прекращение поставок российской нефти путем диверсификации.

Об этом всем я и сказал корреспонденту издания Politico, но он решил мою точку зрения не публиковать. Видимо, была другая журналистская задача. Здесь уже об объективности речь не идет. Также хотелось бы более сильной коммуникации по данному важному вопросу для национальной безопасности Украины со стороны правительства.

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