Беларусь купила нефть в Норвегии вместо российской
2020-01-21 10:27:15
Нефть будет поставляться через порт в Клайпеде, Литва
Беларусь закупила в Норвегии партию нефти объемом 80 тысяч тонн.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу "Белнефтехим".
"Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на "Нафтане" (одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, – ред.), – сообщили в пресс-службе.
Нефть будет поставляться через порт в Клайпеде, Литва. Поставка намечена в 20-х числах января.
Reuters сообщает, что нефть с месторождения Johan Sverdrup по своим качествам сопоставима с российской маркой Urals, которую традиционно покупает Беларусь.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия предлагает покупать у нее сырье по цене выше мировой.
Как ранее сообщал Фокус:
- Россия прекратила поставки нефти в Беларусь.
- С 1 января 2020 года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России.