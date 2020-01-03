Беларусь приостановила экспорт нефти после прекращения поставок из РФ

Сегодня ранее "Белнефтехим" подтвердил подтвердил прекращение поставок нефти из России

С 1 января 2020 года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России.

Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим", передает Интерфакс.

"В целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в нефтепродуктах с 1 января 2020 года приостановить отгрузки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт автобензинов всех марок, прямогонного бензина, нефраса всех марок, керосина осветительного, реактивного топлива, дизельного топлива, печного топлива, ароматических углеводородов, печного топлива, мазута топочно, битумов нефтяных, смазочных масел, гача нефтяного, СУГ до особого распоряжения концерна", – сказано в сообщении.

Напомним, 31 декабря 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам нескольких телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта. Вместе с тем белорусский президент отдал распоряжение начать в январе импорт нефти от альтернативных, нероссийских, поставщиков.

Сегодня ранее "Белнефтехим" подтвердил подтвердил прекращение поставок нефти из России.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство. По его словам, об этом договорились лидеры двух стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В декабре Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет входить в состав России или любого другого государства.

Переговоры президентов проходили на фоне митингов в Минске против интеграции с Россией. Митингующие сформировали живую цепь на центральном Октябрьском проспекте в Минске, также несколько сотен человек собрались на Октябрьской площади. Акция не согласована с властями.