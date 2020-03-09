Сильнейшее обрушение цен за 20 лет. За ночь нефть подешевела на 14 долларов за баррель

В понедельник, 9 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent понизилась до 31,27 долларов за баррель, упав за ночь почти на 14 долларов за баррель, следует из данных торгов.

По кончанию тогров 7 марта североморская нефть еще торговалась по 45,54 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent

Цена нефти американской марки WTI также рухнула на 30%. Если в пятницу торги закрылись на отметке 41,28 доллара за баррель, то в понедельник утром ее цена опускалась ниже 29 долларов.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate

В последний раз до таких значений нефть опускалась в 2016, до этого в 2004 году. Также отмечается, что нынешнее обрушение нефти является самым драматичным с 1991, когда шла война в Персидском заливе.

По словам аналитиков Financial Times, цена на нефть может упасть до 20 долларов. Эксперты заявляют, что Саудовская Аравия объявила России нефтяную войну и наблюдающееся падение – только начало, так как обвал направлен на захват российской доли на рынке нефти.

В российском Министерстве финансов, после обвала цен на нефть, заявили, что Фонд национального благосостояния сможет в течение 6–10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до 25-30 долларов.

Отметим, что российский бюджет сбалансирован при 42,2 долларах за баррель Urals, обычно ее цена немного ниже Brent.

На фоне падения цен на нефть резко рухнул и курс рубля к доллару и евро. На момент выхода новости за один доллар давали 74 рубля, а за один евро - 84 рубля (6 марта, соответственно, 68 и 77 рублей).

Напомним, 6 марта, Россия и ОПЕК не смогли договориться о проделнии лимитой на добычу нефти. Саудовская Аравия предлагала их снизить, а РФ - проодлить на три месяца действующие сейчас лимиты. В итоге страны не смогли прийти к консенсусу и соглашение не было подписано. РФ в овет заявила, что с 1 апреля (конец действия сделки) может увеличить добычу нефти.

Планы по увеличению добычи нефти теперь рассматривает и Саудовская Аравия. Как сообщает агентство Bloomberg Эр-Рияд планирует в апреле нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в сутки до уровня 10 млн. При этом власти Саудовской Аравии якобы заявили участникам рынка о готовности увеличить добычу до рекордных 12 млн барр./сутки, "если потребуется".

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что тактика Саудовской Аравии направлена на то, чтобы оказать давление на Россию и другие страны-производители нефти и вернуть их за стол переговоров по сделке ОПЕК.

Как ранее сообщал Фокус: