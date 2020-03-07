На фоне скандала с РФ. Беларуси поступили предложения по поставке нефти, – Лукашенко

По словам Лукашенко, нужно "уже с понедельника-вторника забирать эту нефть", так как "объемы большие – более 6 млн тонн"

Глава Беларуси Александр Лукашенко 7 марта встретился с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и заместителем премьер-министра Юрием Назаровым.

Об этом сообщили в администрации Лукашенко.

"Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало", – заявил Лукашенко.

Он сообщил, что хочет согласовать с руководителем "Белнефтехима" и ответственным за нефть вице-премьером "некоторые вопросы" и посоветоваться, каким образом следует "лучше поступить, что более экономически выгодно".

По его словам, нужно "уже с понедельника-вторника забирать эту нефть", так как "объемы большие – более 6 млн тонн".

Напомним, что Беларусь начала искать альтернативных российским поставщиков нефти из-за конфликта вокруг цены на нефть и газ для Беларуси. "Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли", – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Переговоры идут с переменным успехом, поэтому Беларусь старается пока приобрести нефть в других странах.

Как ранее сообщал Фокус: