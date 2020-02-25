Беларусь договорилась о поставках нефти через Украину

Поставки нефти по украинскому трубопроводу Одесса – Броды ожидаются в марте

Беларусь рассчитывает в марте начать поставки нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по украинскому трубопроводу Одесса – Броды. Об этом сообщил замглавы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передало агентство БЕЛТА.

"Речь идет об объеме в несколько танкеров", – сказал Сизов, но не уточнил, у кого именно будут закупать нефть.

"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения их как у азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации, – отметил он. – Трубопроводная инфраструктура будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт".

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Напомним, что Беларусь начала искать альтернативных российским поставщиков нефти из-за конфликта вокруг цены на нефть и газ для Беларуси. "Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли", – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Переговоры идут с переменным успехом, поэтому Беларусь старается пока приобрести нефть в других странах.

В частности, она ожидает в марте от российской компании два танкера с 160 тыс. тонн нефти с перевалкой в Литве. В январе страна получила 86 тыс. тонн норвежской нефти.

Но этого очень мало, так как два белорусских НПЗ в месяц перерабатывают 1,5 млн тонн нефти.

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