Курс рубля как в 2016-м. Чем грозит России нефтяная война с Саудовской Аравией

России грозит бюджетный дефицит и девальвация рубля из-за падения цен на нефть до 30 долларов за баррель. Об этом сообщил аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передают Ведомости.

По его словам, Москва "вряд ли рассчитывала на то, что нефтяные цены снизятся почти до 30 долларов".

"Вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки (ОПЕК+)", – рассказал эксперт Fitch.

Так, после обрушение мировых цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 руб., евро – 84,1 руб. Сегодня, 9 марта, торги валютой на Московской бирже не проводятся, так как в России официальный выходной. На закрытии предыдущих торгов, в пятницу, доллар стоил 68,5 руб, а евро – около 80 руб. Стоит подчеркнуть, что рекордный курс рубля был зафиксирован в 2016 году на уровне 85 рублей за доллар.

Одновременно Центральный банк России сообщил, что приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней. Такое решение было принято из-за сложившейся ситуации на нефтяном рынке.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", – говорят в ЦБ.

Временная приостановка распространяется не только на регулярные покупки иностранной валюты, но и на те покупки, что были отложены в 2018 году.

Решение о возобновлении валютных операций Банк России будет принимать, учитывая обстановку на финансовых рынках в марте. Центробанк сообщил, что отслеживает ситуацию и готов задействовать дополнительные инструменты для обеспечения стабильности.

В российском Минфине заявили, что ликвидных активов Фонда национального благосостояния будет достаточно, чтобы покрыть потери бюджета от падения стоимости нефти до 25-30 долларов за баррель в течение 6-10 лет. И отметили, что отклонения в курсе нацвалюты от прогнозированного уровня, в районе 65,7 рублей за долларов, увеличивают нефтегазовые доходы федерального годового бюджета на 70 млрд руб.

"По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн руб. ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП", – говорится в сообщении ведомства.

Если ликвидные средства ФНБ сократятся ниже 5% ВВП ежегодный объем использования средств фонда на покрытие дефицитов федерального бюджета и бюджета пенсионного фонда не может превышать объем, эквивалентный 1% ВВП.

Напомним, 6 марта, Россия и ОПЕК не смогли договориться о продлении квот на добычу нефти. Саудовская Аравия предлагала их снизить, а РФ - продлить на три месяца действующие. В итоге страны не смогли прийти к консенсусу и соглашение не было подписано. РФ в овет заявила, что с 1 апреля (конец действия сделки) намерена увеличить добычу нефти.

Планы по увеличению добычи нефти теперь рассматривает и Саудовская Аравия. Как сообщает агентство Bloomberg, Эр-Рияд планирует в апреле нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в сутки до уровня 10 млн. При этом власти Саудовской Аравии якобы заявили участникам рынка о готовности увеличить добычу до рекордных 12 млн барр./сутки, "если потребуется".

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что тактика Саудовской Аравии направлена на то, чтобы оказать давление на Россию и другие страны-производители нефти и вернуть их за стол переговоров по сделке ОПЕК.

Однако, как пишет Bloomberg, стратегия Эр-Рияд сработала в 1985 году по той причине, что Саудовская Аравия была самым дешевым производителем. Теперь же раздутый бюджет страны означает, что Саудовской Аравии будет непросто: страна продолжает вести дорогостоящую военную кампанию в Йемене, а в пятницу были арестованы старшие члены королевской семьи по подозреню в планировании переворота.

Отметим, что несмотря на низкие предельные издержки (затраты на добычу дополнительного барреля нефти) на уровне 9 долларов за баррель, бюджет Саудовской Аравии сводится без дефицита при цене нефти выше $80 за баррель. В России аналогичный показатель находится несколько ниже цены, при которой добыча сланцевой нефти в США перестает быть рентабельной.

Уровни цен на нефть, при которых у стран-производителей удается свести государственный бюджет без дефицита, доллары за баррель.

"Ситуация на рынке крайне напряженная. Частично ее можно сравнить с ситуацией в 2014 году, когда из-за затоваривания нефтяного рынка цены нефти резко снижались. Однако сейчас все усугубляется спадом экономического роста, а значит и снижением спроса. В ближайший квартал вряд ли стоит ожидать значительного улучшения ситуации, безусловно первый шок пройдет, однако низкий спрос и рост предложения продолжат оказывать давление на цены, и самые пессимистические прогнозы в $30 барр. могут вполне оказаться реальностью", – говорит эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко для Ведомости.

По словам аналитика АКРА Василия Тануркова, российские компании готовятся увеличить добычу нефти, что происходит на фоне сильного падения спроса на сырье. Ситуация может создать "настолько большой избыток нефти, что цены могут опуститься довольно низко", считает эксперт.

"Похоже, что на нефтяном рынке началась настоящая ценовая война", – резюмирует Танурков.

"Ситуация на рынке — это паника. Конкретно на нефтяном рынке этому способствуют следующие факторы: отсутствие консенсуса по судьбе углеводородного топлива в долгосрочной перспективе, падение краткосрочного спроса из-за короновируса и развал ОПЕК+. Думаю, диапазон 6 месяцев снижения и стагнации цены выглядит вероятным", – прогнозирует руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

А старший директор S&P Global Ratings Елена Ананькина считает, что пока низкая себестоимость добычи и косвенное хеджирование через налоги и курс рубля в какой-то степени защищает показатели крупных российских нефтяных компаний, ситуация на мировых финансовых рынках скорее угрожает небольшим компаниям разных отраслей с незахеджированным валютным долгом.

По словам директора департамента аудиторских услуг Deloitte Александра Губарева, цена на нефть марки Brent вряд ли долго продержится ниже 50 долларов за баррель.

"Среднегодовая цена комфортная для бюджета Саудовской Аравии явно выше $50 за баррель марки Brent, для сланцевых производителей в США – это $60 за баррель. Трудно представить, что цена за баррель марки Brent будет держаться на уровне ниже $50 продолжительное время, так как это может спровоцировать существенные бюджетные потери стран-экспортеров и снижение маржинальности нефтяных компаний", – говорит Губарев.

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