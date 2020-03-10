Минэкономики временно возглавил Павел Кухта – поиск министра затягивается

Кабинет министров 10 марта назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту, первого заместителя экс-министра Тимофея Милованова. Об этом сам Кухта сообщил в Facebook.

"Мы приложим максимум усилий для того, чтобы процесс изменения правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам", – написал он.

Напомним, что Верховная Рада 4 марта отправила в отставку Кабмин премьер-министра Алексея Гончарука. В состав правительства Дениса Шмыгаля вошли 15 министров. Пока без новых министров остаются Минэкономики, Минэкоэнерго, Минкультуры и Минобразования.

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