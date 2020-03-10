Без срока годности. Госдума сняла ограничения на число президентских сроков в РФ

Российский парламент принял соответствующую поправку к Конституции

Во вторник, 10 марта, Госдума поддержала поправку к Конституции РФ, которая отменяет какие-либо ограничения на число президентских сроков. Об этом сообщает Эхо Москвы.

Поправка была внесена депутатом-единороссом Валентиной Терешковой. Она же внесла предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина, которая была также принята сегодня Госдумой.

Согласно документу, поправка "применяется к лицу занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ" и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Поправка от другого депутата "Единой России" Александра Карелина, который предлагал провести в стране парламентские выборы, была снята с рассмотрения, после того, как ее не одобрил Путин.

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