Без срока годности. Госдума сняла ограничения на число президентских сроков в РФ
2020-03-10 15:44:00
Российский парламент принял соответствующую поправку к Конституции
Во вторник, 10 марта, Госдума поддержала поправку к Конституции РФ, которая отменяет какие-либо ограничения на число президентских сроков. Об этом сообщает Эхо Москвы.
Поправка была внесена депутатом-единороссом Валентиной Терешковой. Она же внесла предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина, которая была также принята сегодня Госдумой.
Согласно документу, поправка "применяется к лицу занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ" и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.
Поправка от другого депутата "Единой России" Александра Карелина, который предлагал провести в стране парламентские выборы, была снята с рассмотрения, после того, как ее не одобрил Путин.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Госдуме РФ предложили обнулить сроки Путину и провести перевыборы парламента. Депутат от "Единой России" Терешкова предложила провести президентские выборы, а Жириновский – парламентские.
- Позже Путин одобрил поправку к Конституции об обнулении своего президентского срока. В случае окончательного одобрения поправки, Путин снова сможет баллотироваться в президенты.
- После этого, Госдума также одобрила обнуление президентского срока Путина. Депутаты проголосовали за соответствующую поправку к Конституции.