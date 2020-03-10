Совсем как новый. В Госдуме РФ предложили обнулить сроки Путину и провести перевыборы парламента

Депутат от "Единой России" Терешкова предложила провести президентские выборы, а Жириновский – парламентские

Во вторник, 10 марта, депутат Госдумы "Единой России" Валентина Терешкова предложила дать право президенту РФ Владимиру Путину снова избираться после того, как вступит в силу обновленная Конституция. Об этом сообщают Ведомости.

Терешкова предложила внести соответствующую поправку к Конституции при рассмотрении ко второму чтению. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для такой поправки потребуются отдельные консультации с главами фракции и президентом. После этого, в заседании Госдумы был объявлен полуторачасовой перерыв.

Также глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский внес предложение о досрочных парламентских выборах после изменения Конституции. Такое заявление российский политик сделал перед началом сегодняшнего заседания в Госдуме о рассмотрении во втором чтении поправок в Конституцию.

"Я это с трибуны [Госдумы] скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы", – заявил Жириновский.

Он обосновал это тем, что после обновления Конституции "должен действовать новый парламент с обновленными полномочиями".

Идею Жириновского уже поддержали депутат от "Единой России" Александр Карелин. Спикер Госдумы Володин добавил, что такая поправка в Конституцию должна быть подготовлена и рассмотрена. По словам Володина, поправка о проведении досрочных выборов в Госдуму будет роздана в зале.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предостерег, что досрочные выборы могут привести к развалу трех ветвей власти.

Во время заседания Жириновский добавил, что надо идти дальше и подумать о выборах президента в стране.

"Надо подумать и о выборах президента. Надо выбирать президента на заседании Госсовета. А вот его сформировать из самых авторитетных людей науки, искусства и т.д.", – предложил Жириновский.

Стоит подчеркнуть, что сегодня Госдума рассматривает во втором чтении законопроект, в котором прописаны предлагаемые поправки в Основной закон и процедура общероссийского голосования по ним.

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