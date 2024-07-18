Король Чарльз ІІІ упомянул Украину во время речи в парламенте

Королевская семья Великобритании неоднократно выражала свою поддержку народу Украины. Как покойная королева Елизавета II, ее сын тверд в своих убеждениях.

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Король Великобритании Чарльз III вспомнил Украину во время речи на открытии парламента. Об этом говорится на сайте британского правительства.

В обращении к обеим палатам парламента монарх очертил приоритеты новоизбранного лейбористского правительства, подчеркнув твердую преданность Украине в условиях геополитических вызовов.

"Мое правительство будет продолжать оказывать полную поддержку Украине и ее народу и пытаться играть ведущую роль в обеспечении Украине четкого пути к членству в НАТО", — отметил Чарльз III, которого короновали 6 мая 2023 года.

Речь британского суверена очертила также ключевые внутренние приоритеты: экономический рост, развитие инфраструктуры, реформа образования и улучшение здравоохранения.

Король Чарльз III

Обращение прозвучало вскоре после победы Лейбористской партии на недавних внеочередных парламентских выборах, когда Кир Стармер занял пост премьер-министра.

Король Чарльз неоднократно выражал свою поддержку народу Украины во время войны.

"Мое сердце со всеми пострадавшими, когда я вспоминаю о них в своих мыслях и молитвах", — отмечал монарх на вторую годовщину полномасштабного вторжения.

Напомним, как король Чарльз ІІІ поддерживал Украину с 2022 года.

Также Фокус писал о поддержке королевой Елизаветой ІІ Украины.