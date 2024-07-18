Король Чарльз ІІІ згадав Україну під час промови в парламенті

Королівська сімʼя Великої Британії неодноразово висловлювала свою підтримку народу України. Як покійна королева Єлизавета ІІ, її син твердий у своїх переконаннях.

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Король Великої Британії Чарльз ІІІ згадав Україну під час промови на відкритті парламенту. Про це йдеться на сайті британського уряду.

У зверненні до обох палат парламенту монарх окреслив пріоритети новообраного лейбористського уряду, підкресливши тверду відданість Україні в умовах геополітичних викликів.

"Мій уряд продовжуватиме надавати повну підтримку Україні та її народу та намагатиметься відігравати провідну роль у забезпеченні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", — зазначив Чарльз ІІІ, якого коронували 6 травня 2023 року.

Промова британського суверена окреслила також ключові внутрішні пріоритети: економічне зростання, розвиток інфраструктури, реформа освіти та покращення охорони здоров’я.

Король Чарльз ІІІ

Звернення прозвучало невдовзі після перемоги Лейбористської партії на нещодавніх позачергових парламентських виборах, коли Кір Стармер обійняв посаду прем’єр-міністра.

Король Чарльз неодноразово висловлював свою підтримку народу України під час війни.

"Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах", — зазначав монарх на другі роковини повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, як король Чарльз ІІІ підтримував Україну з 2022 року.

Також Фокус писав про підтримку королевою Єлизаветою ІІ України.