Король Чарльз ІІІ згадав Україну під час промови в парламенті
Королівська сімʼя Великої Британії неодноразово висловлювала свою підтримку народу України. Як покійна королева Єлизавета ІІ, її син твердий у своїх переконаннях.
Король Великої Британії Чарльз ІІІ згадав Україну під час промови на відкритті парламенту. Про це йдеться на сайті британського уряду.
У зверненні до обох палат парламенту монарх окреслив пріоритети новообраного лейбористського уряду, підкресливши тверду відданість Україні в умовах геополітичних викликів.
"Мій уряд продовжуватиме надавати повну підтримку Україні та її народу та намагатиметься відігравати провідну роль у забезпеченні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", — зазначив Чарльз ІІІ, якого коронували 6 травня 2023 року.
Промова британського суверена окреслила також ключові внутрішні пріоритети: економічне зростання, розвиток інфраструктури, реформа освіти та покращення охорони здоров’я.
Звернення прозвучало невдовзі після перемоги Лейбористської партії на нещодавніх позачергових парламентських виборах, коли Кір Стармер обійняв посаду прем’єр-міністра.
Король Чарльз неодноразово висловлював свою підтримку народу України під час війни.
"Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах", — зазначав монарх на другі роковини повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, як король Чарльз ІІІ підтримував Україну з 2022 року.
Також Фокус писав про підтримку королевою Єлизаветою ІІ України.