Пентагон отговорил Украину провести секретную спецоперацию на территории России, — NYT

ВСУ якобы собирались провести операцию в тылу врага. По этому поводу министр обороны РФ позвонил главе Пентагона, что, как отмечают журналисты, довольно необычно.

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В начале июля министр обороны США Ллойд Остин получил просьбу о разговоре от российского коллеги Андрея Белоусова. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Остин разговаривал по телефону с главой МО РФ всего пять раз, почти всегда по инициативе Пентагона и часто в попытке избежать эскалации конфликта, пишет The New York Times.

До этого, отмечают в издании, Остин связался с новым министром обороны России 25 июня, в попытке сохранить "линии связи открытыми". Однако уже 12 июля, как рассказали источники, Белоусов звонил, чтобы сообщить, что россияне якобы узнали о тайной операции ВСУ против России, которая, как считали в Кремле, была благословлена ​​американцами, что может усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном.

Чиновники Пентагона, которые не знали о какой-либо подобной операции, как отмечается, были удивлены этим обвинением. Однако, как рассказали источники, американцы связались с украинской стороной и предупредили о недопустимости подобных операций.

Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в плане военной, разведывательной и дипломатической поддержки, украинские чиновники не всегда откровенны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно против российских целей в тылу врага, пишет издание.

К операциям, которые вызвали беспокойство у США, относятся удар по российской авиабазе на западном побережье Крыма, взрыв грузовика с бомбой, в результате которого была разрушена часть моста через Керченский пролив, а также удары беспилотников по территории России.

Эти операции, пишет издание, разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не улучшили заметно положение Украины на поле боя, но рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну.

Был ли предполагаемый украинский "заговор" реальным и какую форму он мог принять, неизвестно, отмечает The New York Times. Чиновники Пентагона и Белого дома отказались раскрыть подробности звонка, но подчеркнули необходимость диалога между противниками. От комментариев также отказались украинские и российские чиновники, подчеркивают журналисты.

В заявлении Министерства обороны России сообщается, что "обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации", однако не упоминается о предполагаемой украинской секретной миссии.

Напомним, в июне Пентагон озвучил потери России за время войны.

Фокус писал, что Пентагон обнаружил бухгалтерские ошибки на 2 миллиарда долларов в своих расчетах стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленных в Украину.