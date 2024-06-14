"Наступил ключевой момент": Остин призвал союзников увеличить поставки оружия в Украину

По словам главы Пентагона, президент России Владимир Путин не имеет права решать, каким образом передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа.

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Соединенным Штатам Америки и странам-союзникам нужно увеличить объемы поставок вооружения в Украину. Об этом во время брифинга сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он выразил мнение, что сейчас война в Украине вступила "в ключевую стадию", поэтому ВСУ должны получать больше оружия.

"Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступил ключевой момент (в войне), и Украине необходимо пополнить свои запасы вооружений", — подчеркнул он.

В то же время Остин заявил, что у российского лидера Владимира Путина нет права ставить Киеву условия о мире.

"Это как раз то поведение, которого мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", — сказал Остин.

Заявление Ллойда Остина об оружии для Украины

Как известно, в мае 2024 года Россия начала новое наступление на Харьковскую область. 10 мая ВС РФ начали обстрелы позиций украинской армии в направлении Волчанска, пытаясь прорвать линию обороны. Это наступление является частью более широкой стратегии России, направленной на создание буферной зоны вдоль границы для защиты своей территории от возможных украинских атак.

13 июня Ллойд Остин заявил, что партнеры Украины, которые собрались на очередное заседание Контактной группы в формате "Рамштайн", намерены и в дальнейшем оказывать поддержку.

Кроме того, 11 июня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена отменила запрет на поставки оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.