Больше 20 дронов: в России заявили о массированной атаке БПЛА на Брянскую область (видео)

Губернатор Александр Богомаз заявил, что атаке подверглись несколько муниципальных районов области, однако силы ПВО РФ якобы сбили все дроны.

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Вечером 26 июля беспилотники массировано атаковали Брянскую область России. Об этом у себя в Telegram сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, атаке подверглись несколько муниципальных районов области, однако силы ПВО РФ якобы сбили все дроны. В атаке он обвинил украинские Вооруженные силы.

Он отметил, что было уничтожено 12 дронов в течение часа:

шесть БПЛА — над Выгоничским районом;

три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района;

по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районами.

"Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах", — отметил он.

Брянск на карте Фото: Google Maps

Реакция Минобороны РФ

В минобороны России позже подтвердили атаку. Там заявили, что силы ПВО РФ якобы сбили 21 беспилотник.

Кроме того, в сети распространяют видео с места событий.

Взрывы в Брянской области

Напомним, в Силах обороны рассказали о новых деталях попадания в Саках. В результате ночной атаки по аэродрому "Саки" ВС РФ потеряли РЛС "Небо-М", которая умеет выслеживать баллистические цели, рассказали в дивизионе "Тиваз". Кроме локатора, средства поражения могли попасть по российским средствам ПВО.

Также 25 июля российский Курск массово атаковали беспилотники. В Минобороны РФ, что силы ПВО над областью якобы сбили 18 ударных дронов самолетного типа.