Загорелся жилой дом: российский Курск массово атаковали беспилотники (видео)

В Минобороны РФ, что силы ПВО над областью якобы сбили 18 ударных дронов самолетного типа.

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Вечером 24 июля ударные БПЛА атаковали российский Курск и Курскую область. Об этом у себя в Telegram сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

"В небе над Курской областью работает ПВО. Отойдите от окон! Приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — написал он.

Позже Смирнов заявил, что над Медвенским районом силами ПВО сбит якобы украинский беспилотник самолетного типа. Уже в 22:31 по киевскому времени он написал о 12 сбитых дронах.

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В 23:24 вечера Смирнов сообщил о еще 4-х якобы сбитых беспилотниках.

"Сегодня в поселке Юбилейный Курского района из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Ожоги получила местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнем. На месте ей оказана необходимая медицинская помощь. Жилье повреждено осколками", — также сообщил чиновник.

Реакция Минобороны России

В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы начала атаку на территорию РФ.

"Дежурными средствами ПВО 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области", — заявили в Минобороны страны-агрессора.

Взрывы в Курске

Напомним, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что ВСУ поразили паром "Славянин". По его словам, именно этим паромом доставляли грузы в оккупированный Крым и для ВС РФ. Сейчас этот логистический путь прерван.

Кроме того, в Defense Express объяснили, почему Украина для удара выбрала паром "Крым-Кавказ". Поражено машинное отделение большого парома с корпусом длиной более 100 метров, которое может перевозить железнодорожные вагоны. Удар может свидетельствовать не об атаке БПЛА, а ракетной, считает Иван Киричевский.