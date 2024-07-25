Загорівся житловий будинок: російський Курськ масово атакували безпілотники (відео)

У Міноборони РФ, що сили ППО над областю нібито збили 18 ударних дронів літакового типу.

Related video

Увечері 24 липня ударні БПЛА атакували російський Курськ і Курську область. Про це у себе в Telegram повідомив виконувач обов'язків губернатора Олексій Смирнов.

"У небі над Курською областю працює ППО. Відійдіть від вікон! Наближатися до уламків БПЛА і чіпати їх не можна, вони можуть завдати шкоди", — написав він.

Пізніше Смирнов заявив, що над Медвенським районом силами ППО збито нібито український безпілотник літакового типу. Уже о 22:31 за київським часом він написав про 12 збитих дронів.

Важливо

Атакували пів сотні БпЛА: росЗМІ розповіли подробиці атаки на аеродром в Морозовську

О 23:24 вечора Смирнов повідомив про ще 4 нібито збиті безпілотники.

"Сьогодні в селищі Ювілейне Курського району через падіння уламків загорівся приватний житловий будинок. Опіки отримала місцева жителька, яка самостійно боролася з вогнем. На місці їй надано необхідну медичну допомогу. Житло пошкоджено осколками", — також повідомив чиновник.

Реакція Міноборони Росії

У Міноборони РФ заявили, що Україна нібито почала атаку на територію РФ.

"Черговими засобами ППО 18 українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією Курської області", — заявили в Міноборони країни-агресора.

Вибухи в Курську

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що ЗСУ вразили пором "Слов'янин". За його словами, саме цим поромом доправляли вантажі в окупований Крим і для ЗС РФ. Зараз цей логістичний шлях перервано.

Крім того, в Defense Express пояснили, чому Україна для удару обрала пором "Крим-Кавказ". Уражено машинне відділення великого порома з корпусом завдовжки понад 100 метрів, яке може перевозити залізничні вагони. Удар може свідчити не про атаку БПЛА, а ракетну, вважає Іван Киричевський.