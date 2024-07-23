Атакували пів сотні БпЛА: росЗМІ розповіли подробиці атаки на аеродром в Морозовську

Внаслідок атаки на території виникла пожежа двох ємностей із пально-мастильними матеріалами, є поранені російські військовослужбовці.

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Уночі 22 липня 80 безпілотників атакували декілька регіонів Росії, серед них — аеродром у Морозовську в Ростовській області. Двох російських військовослужбовців поранено внаслідок атаки. Про це пише російське видання ASTRA.

"Військовий аеродром "Морозовск" атакували майже 50 безпілотників, територію аеродрому пошкоджено. Внаслідок атаки на території виникла пожежа двох ємностей із пально-мастильними матеріалами. Поранено двох військовослужбовців", — йдеться в повідомленні.

Супутникові знімки, які оприлюднили згодом в мережі, свідчать про те, що БпЛА таки влучили в різних місцях аеродрому. Як пишуть аналітики OsintFlow, зафіксовано щонайменше п’ять окремих точок ураження на авіабазі Морозовськ.

Попередньо, уражено:

позицію дивізіону ЗРК С-300/400;

район стоянки літака Су-34 (перебував на стоянці 20.07);

район стоянки винищувачів;

склад ПММ;

злітно-посадкову смугу.

Нагадаємо, фахівці OSINT заявили, що внаслідок нічної атаки безпілотників по військовому аеродрому у Морозовську Ростовської області РФ 22 липня може бути знищено бомбардувальник Су-34.

Також у ніч проти 14 червня ЗСУ запустили понад 70 дронів по аеродрому у російському місті Морозовськ Ростовської області. За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, операцію було розпочато з території України і щонайменше 70, а може і більше, українських безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.