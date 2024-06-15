Будемо атакувати ще: по аеродрому в Морозовську вдарили понад 70 дронами, — Буданов

Очільник української розвідки заявив, що аеродром у Морозовську буде атакований знову, а наразі ГУР чекає на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки.

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У ніч з 13 на 14 червня Збройні сили України запустили понад 70 дронів по аеродрому у російському місті Морозовськ Ростовської області. Про це в коментарі проєкту "The War Zone" заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, операція була розпочата з території України і щонайменше 70, а може і більше українських безпілотників Dragon і Splash завдали удару по аеродрому.

"Ми чекаємо на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки", — сказав Буданов.

Очільник ГУР також відповів "так" на питання, чи планують українські сили ще одну повітряну атаку на аеродром у Морозовську.

Водночас супутникові знімки, отримані The War Zone, підтверджують, що авіабаза в глибині Росії була атакована.

На знімках від Planet Labs видно пошкодження покриття ангару, що розташований на пероні техобслуговування, а всередині видніються два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Супутникові знімки від Planet Labs Фото: Planet Labs Inc.

Нагадаємо, 14 червня OSINT-розслідувач Brady Afrik повідомив, що в Росії після атаки невідомих БпЛА на військовий аеродром в Морозовську кудись зникли п'ять ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34.

В ніч на 5 квітня аеродром в Морозовську вже атакували дрони. Внаслідок атаки тоді поранення отримав начальник штабу, співробітник ФСБ та ОМОНу. Один окупант загинув.