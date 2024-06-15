Будем атаковать еще: по аэродрому в Морозовске ударили более 70 дронами, — Буданов

Глава украинской разведки заявил, что аэродром в Морозовске будет атакован снова, а сейчас ГУР ждет информацию о том, были ли уничтожены или повреждены какие-то самолеты.

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В ночь с 13 на 14 июня Вооруженные силы Украины запустили более 70 дронов по аэродрому в российском городе Морозовск Ростовской области. Об этом в комментарии проекту "The War Zone" заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, операция была начата с территории Украины и по меньшей мере 70, а может и больше украинских беспилотников Dragon и Splash нанесли удар по аэродрому.

"Мы ждем информацию о том, были ли уничтожены или повреждены какие-то самолеты", — сказал Буданов.

Глава ГУР также ответил "да" на вопрос, планируют ли украинские силы еще одну воздушную атаку на аэродром в Морозовске.

В то же время спутниковые снимки, полученные The War Zone, подтверждают, что авиабаза в глубине России была атакована.

На снимках от Planet Labs видны повреждения покрытия ангара, расположенного на перроне техобслуживания, а внутри виднеются два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Спутниковые снимки от Planet Labs Фото: Planet Labs Inc.

Напомним, 14 июня OSINT-расследователь Brady Afrik сообщил, что в России после атаки неизвестных БпЛА на военный аэродром в Морозовске куда-то исчезли пять вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В ночь на 5 апреля аэродром в Морозовске уже атаковали дроны. В результате атаки тогда ранения получил начальник штаба, сотрудник ФСБ и ОМОНа. Один оккупант погиб.