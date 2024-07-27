Понад 20 дронів: у Росії заявили про масовану атаку БПЛА на Брянську область (відео)

Губернатор Олександр Богомаз заявив, що атаці піддалися кілька муніципальних районів області, проте сили ППО РФ нібито збили всі дрони.

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Увечері 26 липня безпілотники масовано атакували Брянську область Росії. Про це у себе в Telegram повідомив губернатор Олександр Богомаз.

За його словами, атаці піддалося кілька муніципальних районів області, проте сили ППО РФ нібито збили всі дрони. В атаці він звинуватив українські Збройні сили.

Він зазначив, що було знищено 12 дронів протягом години:

шість БПЛА — над Вигоницьким районом;

три безпілотники збито над територією Трубчевського району;

по одному над Карачевським, Брасовським і Брянським районами.

"Постраждалих і руйнувань немає. Екстрені та оперативні служби працюють на місцях", — зазначив він.

Брянськ на карті Фото: Google Maps

Реакція Міноборони РФ

У міноборони Росії пізніше підтвердили атаку. Там заявили, що сили ППО РФ нібито збили 21 безпілотник.

Крім того, у мережі поширюють відео з місця подій.

Вибухи в Брянській області

Нагадаємо, у Силах оборони розповіли про нові деталі влучання в Саках. Унаслідок нічної атаки по аеродрому "Саки" ЗС РФ втратили РЛС "Небо-М", яка вміє вистежувати балістичні цілі, розповіли в дивізіоні "Тиваз". Крім локатора, засоби ураження могли влучити по російських засобах ППО.

Також 25 липня російський Курськ масово атакували безпілотники. У Міноборони РФ, що сили ППО над областю нібито збили 18 ударних дронів літакового типу.