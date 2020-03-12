Укргазбанк c начала года получил уже 300 млн грн прибыли

По состоянию на 1 марта чистая прибыль Укргазбанка составила 294 млн грн, что в пять раз превышает запланированный показатель. За январь банк заработал 134 млн грн. Об этом говорится в сообщении банка.

"В этом году мы планируем сосредоточиться на кредитовании предприятий, задействованных в энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, а также муниципалитетов. Особое внимание, конечно, мы уделим поддержке малого и среднего бизнеса, а также цифровизации услуг для них. Что же касается населения, то мы будем делать условия ипотечного кредитования более доступными", – сказал председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Напомним, прибыль Укргазбанка в 2019 году составила около 1 млрд грн.

В 2019 году прибыль украинской банковской системы превысила показатель 2018 года в 2,7 раза: 59,6 млрд грн против 22,3 млрд грн.

Банки государственного сектора в прошлом году увеличили прибыль в 2,4 раза (до 35,2 млрд грн), банки с иностранным капиталом – в 5,1 раза (до 18,5 млрд грн), с частным украинским капиталом – в 1,4 раза (до 5,9 млрд грн).

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