Все ставки на доставку. Как киевские рестораны готовятся к работе на карантине

Фастфуд: остается Макдрайв и бесконтактная доставка

В крупнейшей сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" уверяют Фокус, что заведения будут закрывать во всех областях, как только появятся распоряжения местных властей.

"Если будет советующее распоряжение городской власти, то мы будем закрывать рестораны на определенный срок", – отвечают сотрудники "Макдоналдс".

В корпорации отмечают, что, несмотря на закрытие ресторанов, продукцию можно будет купить, используя доставку еды, либо же через Макдрайв.

Также до окончания карантина будет закрыто посещение ресторанов сети KFC. В компании заявляют, что сделали все возможное для того, чтобы партнеры по доставке были готовы к потенциальному росту заказов. Отмечается, что уже запущена опция бесконтактной передачи заказов.

Как это работает? При выборе функции "Бесконтактная доставка" курьер оставляет заказ на рюкзаке у двери клиента, отходит на определенное расстояние и сообщает о доставке по телефону. После того, как получатель оставит деньги за заказ на том же рюкзаке, курьер забирает его и продолжает работу.

В свою очередь, представители самой большой сети ресторанов домашней кухни "Пузата Хата" были немногословны.

"Будем закрываться, и работать на доставку. Планируем открыться 3 апреля, но это зависит от решения КГГА", – говорит администратор. На вопрос будет ли персонал получать зарплату во время карантина, отвечает "Без комментариев".

Рестораны: Отпуск за свой счет

Сотрудники столичных ресторанов рассказывают Фокусу, что решение о возможном закрытии до конца не принято.

"Только после предоставления конкретного документа, а не видео, мы сможем принять решение о закрытии заведения. Мэр в обращении сказал про доставку. Нам важно понять, как все будет контролироваться, какие рестораны будут работать с доставкой, а какие нет. Не совсем понимаю, как это будет устроено", – говорит директор одного из киевских ресторанов Артем.

По его словам, даже если руководством будет принято решение не закрывать заведения, то санкций от городской власти не будет. Молодой человек связывает это с отсутствием инструментов влияния.

"Мне кажется, что вокруг этой болезни создано много искусственного ажиотажа. Я согласен с тем, что лучше перестраховаться и в какой-то степени правильно, что закрывают места скопления людей, но я бы просто пересмотрел формат. Например, уменьшил бы посадочные места. Люди в очереди в магазине будут куда сильнее взаимодействовать друг с другом, чем, если просто сидеть в ресторанах", – сказал Артем.

В случае, если заведение все-таки придется закрыть, сотрудники будут вынуждены уйти в отпуск за свой счет.

"Людям просто не будет чем платить деньги, потому что мы не будем их зарабатывать. Конечно, мы постараемся как-то помочь средствами вначале, потому что у людей есть съемные квартиры, им нужно за что-то жить", – заключил директор ресторана.

Менеджер заведения сети кафе «Анна» поделилась в комментарии Фокусу информацией о том, что им с самого утра поступали звонки от руководства.

"Несколько раз звонили с разной информацией. Сначала сказали, что просто ждем, потом решили, что работаем до новых распоряжений завтра-послезавтра, потом – снова ждем. Ну, а последним звонком подтвердили решение о закрытии заведений и перехода на дежурный режим. А это значит, что работают только повар и менеджер, принимающий заказы. Будем делать доставку. Если не будет дополнительных распоряжений, повесим объявление о закрытии до конца карантина. Всех отправляют в отпуск за свой счет", - говорит девушка.

По мнению Анны, эпидемия коронавируса – это начало экономического кризиса.

"Моя сестра перепугана и скупила всю муку. А я вот держусь. Но вчера почувствовала легкое недомогание. Боялась идти на работу и реакции коллег. Самое трудное во всем этом - выдержать эту панику и ее последствия", - откровенничает менеджер кафе.

Директор грузинского ресторана Михаил уверяет, что, несмотря на сложность решения о закрытии заведения, персонал отнесся к нему с пониманием.

"Мы были уже заранее готовы к этой ситуации, так как уже работали в режиме "искусственной паники". Поэтому персонал прекрасно понимает, что нам нужно дальше работать, существовать и то, что это – временное ограничение. Да, они пойдут в отпуск за свой счет, но все понимают, что это везде, а не только в нашем ресторане. Понимают, что правительство в данном случае работает на опережение, чтобы у нас в стране не было эпидемии", – говорит Михаил.

Рынок: собираются выйти на работу

Несмотря на закрытие киевскими властями рынков и базаров, сотрудники "Столичного рынка" заявляют, что готовы выходить на работу в ближайшие дни.

"Говорят, что нас закроют, потому что другие рынки закрывают. Но пока все торгуют, у всех все хорошо и собираются завтра выходить на работу. Единственное, что поменялось, так это то, что мы стали чаще пользоваться антисептиками, и кто-то в масках ходит", - говорит продавщица Арина.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое обращение к украинскому народу в связи с эпидемией коронавируса. В нем глава государства призвал правительство запретить работу метрополитенов, ввести чрезвычайное положение в Черновицкой и Житомирской областях и запретить массовые мероприятия при участии больше 10 человек.