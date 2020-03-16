Спасение отдыхающих. Что происходит с украинцами, которые не успели вернуться на родину

С 17 марта все украинские границы под замком. До 3 апреля останавливаются регулярные международные пассажирские перевозки на всех пунктах пропуска. Вместе с тем тысячи туристов оказались изолированными от Украины и шансов вернуться домой до закрытия границ все меньше. Фокус публикует истории украинцев, которые остались за рубежом из-за карантинных мер.

Спасение отдыхающих – дело рук отдыхающих

Более 700 граждан Украины помещены на двухнедельный карантин в египетском отеле курорта Шарм эль-Шейхе. Такие меры обусловлены тем, что на территории отеля выявили два случая заражения коронавирусом COVID-19. При этом началась эвакуация всех отдыхающих. Всех, кроме украинцев.

«На наших глазах эвакуировали итальянцев, а нас оставили здесь, – рассказал Фокусу Валерий Стрелец, отдыхающий в гостинице Reech Oasis Beach Hotel, – мы должны были вернуться домой еще вчера, 15 марта, но остаемся в Египте и когда сможем прилететь в Украине не известно»

Валерий прилетел в Шарм эль-Шейх 8 марта и на тот момент в Египте был один неподтвержденный случай заражения коронавирусом. Украинские туроператоры не отговаривали туристов покупать путевки, не смотря на нестабильную ситуацию, ведь уже тогда дело шло к объявлению эпидемии.

Пребывание Валерия Стрельца в Египте затягивается

«У нас очень большие проблемы с коммуникацией. Представителя туроператора Join UP (компания, с которой украинцы летели в Египет – авт.) в отеле нет. Девушка, которая является представителем от отеля полностью не компетентная в ведении кризисных переговоров. Никто с нами разъяснительные беседы не проводит. Кормят одними обещаниями и то ничем не подтвержденными» - говорит Валерий Стрелец Фокусу.

К слову о еде. Пока туристов кормят за счет компании Join UP но сколько такая «халява» продлиться неизвестно. По словам Валерия уже начались «кое-какие нюансы», но пока говорить об этом мужчина не хочет, и добавляет: «посмотрим, как дальше будет»

«Мы не понимаем, когда и каким образом нас вернут домой. Выехал ли к нам консул или представитель МИД Украины неизвестно. Но каждый из украинцев оказавшись здесь в изоляции от дома хочет, чтобы нас услышали и помогли», – добавляет наш собеседник.

Тем временем первый заместитель председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко заявил, что спасение отдыхающих, в буквальном смысле слова, дело рук самих отдыхающих. «Мы объявляли о порядке движения, мы сообщали перевозчикам об этом, в частности о том, что воздушное сообщение будет прекращено. Поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", – заявил Никифоренко.

Еще одна дама с собачкой

Украинка Яна Корюшко выехала в Италию еще 26 января. Ее пес Вини итальянских кровей, покупала собаку Яна также в Италии и все прививки и паспорт на питомца получала там же. Когда наступило время повторных прививок, встал выбор – или оформлять необходимые документы в Украине, что займет время, – не менее 6 месяцев, или лететь в Италию и там за пару недель сделать все необходимое для дальнейших путешествий с Вини.

«Я часто езжу в Витербо (40 км от Рима – авт.), здесь у меня и друзья и подработка. Я знаю, что итальянцы не шибко быстрые в работе, тем более, если дело касается бумажной работы, но со вспышкой коронавируса, все итальянцы словно замерли. Документы на Вини готовились не две недели, как должны были, а почти полтора месяца. И вот, мы вроде и готовы возвращаться домой, да только оказались теперь не выездными» – рассказывает Фокусу Яна.

По словам нашей собеседницы сейчас в Италии покидать свои дома без острой на то необходимости – запрещено.

«С сегодняшнего дня, 16 марта, за прогулки будут штрафовать на 1000 евро. С собакой можно гулять на не более чем 15 метров от дома и со специальным документом о прописке. Этот документ нужно брать каждый день заново у домовладельца, который проставляет дату», – делится с Фокусом украинка.

Яна со своей Вини застряла в Италии

В Италии уже несколько недель как закрыты все кафе, рестораны и развлекательные центры. Только половину дня работают продуктовые магазины, но посещать их можно в строго отведенное для этого время, о чем сообщается за день через тех же домовладельцев.

«Продуктов дома не шибко много. И никто нам на добровольных основах ничего не привозит и не закупает. Здесь каждый сам за себя. А об эвакуации и говорить нечего. Нам сообщили, что последний самолет в Украину вылетел из Милана пару часов назад. Мне с Вини добраться до Милана не то что бы не удалось, а даже реальным не казалось. Ведь для перемещения между городами нужна справка о том, что не болен, а кто мне ее выдаст, если я украинка. А если поймают без справки – штраф 300 евро. Писали обращение на сайте МИД Украины, но нам никто так и не ответил. Никто не занимается эвакуацией украинцев из Италии. И как теперь прорываться домой – не ясно. Коронавируса я не боюсь. Я просто хочу домой», - говорит Яна.

Таких как Яна Корюшко, оказавшихся за рубежом по той или иной причине и не вернувшихся в Украину – тысячи. Туристы в Индии, Таиланде, Аргентине, Турции и по всей Европе. Но есть и те, кто все же успел вернуться до закрытия границ и очень об этом пожалел.

"А мне плитку класть еще месяц"

Юрий Шаров из Кропивницкого несколько месяцев отдыхал с семьей в Азии. Месяц в Таиланде, затем месяц во Вьетнаме, и снова в Таиланде и тут их неожиданно настигает новость – Украина закрывает границы.

«Было у меня ощущение, что я делаю что-то неправильно. Но ведь как это остаться без дома, хоть и на пару недель, да и работа ждет. Тут же покупаю билеты. Сумма внушительная 1350 дол. За срочные билеты. Прилетели сегодня, 16 марта, и первое, о чем подумал – и зачем я вернулся?! В аэропорту дурдом – телевизионщики, плачущие люди, которые не смогли вылететь из страны. А мне обидно. За потраченные деньги на билеты я мог бы жить в Азии больше месяца. Там если заболеешь – начнут лечить. А здесь что? С работой начались проблемы – карантин ведь. И теперь дикое желание покинуть просторы родной страны», – поделился с Фокусом Юрий.

Семья Юрия Шарова жалеет о возвращении в Украину

Нашлись и те, кто новость о закрытии украинских границ и вовсе проигнорировал.

Сергей Трифонов, заробитчанин в Германии рассказал Фокусу, что карантинные меры Украины его вообще никак не коснулись.

«А мне плитку класть еще месяц. А там гляди и рассосется вся эта ситуация. Да и вообще, интернет у меня здесь плохо ловит, и за новостями я не слежу. И живу, работаю и коронавирусов не боюсь», – резюмировал украинец.