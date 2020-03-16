Кто заплатит за простой. Права работников в условиях карантина из-за коронавируса

11.03.2020 Кабинет Министров Украины объявил карантин по всей территории Украины. Соответствующее решение было оформлено Постановлением КМУ № 211 "О предупреждении распространения по территории Украины коронавируса COVID-19", которым в период с 12.03.2020 по 03.04.2020 запрещается посещение образовательных учреждений учащимися и проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления (однако в некоторых городах и регионах уже были введены еще более жесткие меры – например, в Киеве, Львове и Одессе).

Никаких ограничений, касающихся всех иных категорий работодателей, это Постановление, тем не менее, не вводит. Однако, несмотря на это, немало компаний уже 12.03.2020 отправили своих работников на "удаленную работу" и значительная часть работодателей планирует поступить так же уже в ближайшие дни.

Что нужно знать работнику во время "карантина" по инициативе работодателя?

Прежде всего, стоит сразу определиться, что пока не существует реальной угрозы здоровью населения и карантин официально не введен абсолютно для всех компаний, организаций, учреждений и заведений, работодатель не может самостоятельно менять условия труда работников и заставлять их соблюдать новые требования. Любые изменения в графике или в режиме работы, установление особых условий труда (например, переход на надомную работу и т.д.) могут происходить только при условии наличия согласия или желания работника, оформленных соответствующим заявлением и дополнительным соглашением к трудовому договору (если был заключен письменный трудовой договор).

То же самое касается и отпусков - любой отпуск, независимо от внешних факторов, должен предоставляться работнику исключительно на основании его заявления или в соответствии с согласованным с трудовым коллективом/профсоюзом графиком отпусков.

Стоит также упомянуть, что работодатель имеет право объявить простой и освободить работников от выполнения работы (если производство и бизнес-процессы это позволяют). В таком случае работники должны четко понимать, что именно является основанием для простоя - объективные обстоятельства (отсутствие организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы) или желание работодателя уберечь их от распространения опасной болезни в условиях объявления карантина. ("необратимая сила"). В последнем случае опять же возникает вопрос, подпадает ли карантин под категорию "необратимой силы" согласно ст. 34 КЗоТ - толкования этого термина именно в трудовом законодательстве нет.

Но даже в случае простоя работник имеет право на оплату в размере не ниже 2/3 тарифной ставки (за время простоя не по вине работника, в случае отсутствия возможности обеспечить работника работой).

Вместе с тем в интересах обеих сторон - как работника, так работодателя - договориться о режиме и условиях работы при наступлении таких чрезвычайных обстоятельств в Украине и необходимости внедрения превентивных мер для нераспространения вируса. Поэтому на практике, как правило, договоренность есть, но стороны не всегда задумываются над ее правильным оформлением. Впрочем, документирование является важным не только для работодателя (например, с целью учета рабочего времени, соблюдения требований законодательства об охране труда или во избежание проблем при определении ответственного за ущерб, причиненный работником, который работал вне своего обычного графика работы или "удаленно"), а и для самого работника. Ведь, например, "неявка" на работу в стандартные часы работы без надлежащего фиксирования соответствующих изменений может расцениваться как прогул.

Что следует знать работникам с детьми во время карантина?

Для большинства родителей детей, чьи детские сады и школы были закрыты с 12.03.2020, карантин стал неприятной неожиданностью. Если для семей с более или менее самостоятельными подростками особо ничего не изменится, то для родителей с маленькими детьми, которых нет возможности "отдать на опеку" бабушке, вопрос присмотра за ребенком встал очень остро. Даже если работодатель не спешит устроить собственный "карантин", о котором пишем выше, работник имеет возможность договориться о "каникулах" с работодателем.

Основным вариантом выхода из указанной ситуации станет отпуск без сохранения заработной платы по п. 3-1 ч. 1 ст. 25 Закона Украины "Об отпусках", который предоставляется одному из родителей (или другому родственнику) на весь срок карантина. Однако, если работник не желает терять заработок за несколько недель карантина, он имеет возможность или попросить о предоставлении оплачиваемого отпуска (при наличии неиспользованных дней такого отпуска и с согласия работодателя), или договориться с работодателем об изменении условий труда.

В частности, среди наиболее приемлемых вариантов временного оформления новых условий труда, можно выделить следующие:

"удаленная/дистанционная работа": к сожалению, законодательством определены нормы только по применению именно "надомного труда" (устаревший акт 1981 частично противоречит действующему законодательству и не соответствует реалиям, устанавливая дополнительные бюрократические правила для оформления такого режима работы). "Удаленная/дистанционная работа" предлагалась несколькими проектами Трудового кодекса и Закона "О труде", но все соответствующие попытки обновления трудового законодательства были неуспешными.

Однако КЗоТ не устанавливает запретов на определение рабочего места работника вне помещения работодателя (существующие ограничения связаны именно с вопросами охраны труда), поэтому временный переход на "дистанционную работу" при таких исключительных обстоятельствах может быть выходом из ситуации (если это возможно). Именно такой вариант предлагает и Гоструда.

гибкое рабочее время: позволит родителям планировать свое рабочее время самостоятельно так, чтобы иметь возможность больше времени уделять присмотру за ребенком. Впрочем, этот вариант будет действительно полезным только в случае, если другой родитель (или другие лица, которые могут присматривать за ребенком) будет работать на таких же условиях или на условиях неполного рабочего дня;

неполный рабочий день/неделя или комбинация обоих: позволит меньше времени уделять работе и остальное "освободившееся" время проводить с ребенком.

Сейчас Украина только вошла в стадию карантина, и не все работники и работодатели пришли в себя от столь быстрых изменений. Поэтому лучшим выходом в каждой ситуации будет именно диалог между обеими сторонами трудовых отношений и компромиссы, - ведь найти наиболее приемлемое решение в возникшей чрезвычайной ситуации можно только вместе. Самое главное в любом случае сохранять спокойствие и следить за собственной гигиеной и безопасностью не только во время пандемии коронавируса, но и в дальнейшем на ежедневной основе.

Специально для Фокуса:

Ксения Лотош, юрист практики трудового права АО Arzinger

Алеся Павлинская, советник практик трудового и корпоративного права АО Arzinger