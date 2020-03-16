Конец туризма и золотое время доставки. Какой бизнес выиграет и проиграет от эпидемии коронавируса

Какие отрасли несут наибольшие потери, а у каких есть шанс заработать во время карантина и эпидемии коронавируса, разбирался Фокус.

Турфирмы: страхуют от коронавируса

Ближайшее будущее туристической сферы выглядит достаточно мрачно. Согласно прогнозам главы Всемирного совета по путешествиям и туризму Глории Гевары, вследствие коронавируса туристический сектор в 2020-м сократится на четверть, при этом около 50 млн сотрудников могут потерять работу.

Тем временем украинские туроператоры, не прекращая, задорно бомбят потенциальных путешественников «выгодными предложениями», приглашая летом, когда уж точно все закончится, отдохнуть в теплых странах и на островах. Правда, беседы с глазу на глаз показывают, что менеджеры турфирм несколько приуныли, поскольку не без оснований подозревают: в ближайшее время работы у них будет немного.

- Пока ни путешественники, ни туроператоры не понимают, что будет дальше, - отметила в беседе с Фокусом директор туристического агентства In Tour Наталия Коломийчук. - Между тем, сейчас цены на туры на летний сезон очень упали, так что есть все шансы летом отдохнуть очень дешево.

Закрытие границ внесло в поведение туроператоров вполне логичные коррективы. По словам Коломийчук, с разницей примерно в сутки после выступления президента большинство операторов объявили о снятии всех туристических программ сроком на время карантина. Все забронированные заявки снимаются, а оплата переносится на вновь созданные. Какие-то операторы разрешили менять направление отдыха и параметры тура, другие же разрешили создавать только такую же заявку по цене онлайна. Это значит, что могут быть как возвраты денег, так и доплаты, в зависимости от цены на тур. Снять бронировку без штрафов с полным возвратом денег на ближайшие даты пока не предложил никто.

Интересно, что некоторые туроператоры быстро сориентировались и решили «перестраховаться» в самом широком смысле этого слова. Например, туроператор «Аккорд-тур» еще до закрытия границ предложил туристам дополнительное страхование в случае диагностирования у них COVID19. Стоимость страховки – 200 грн.

Перевозчики: потери у всех

Колоссальные потери от коронавируса у авиаперевозчиков. Авиакомпании несут огромные убытки, отменяя рейсы, а также разрешая путешественникам бесплатно перенести дату вылета или даже изменить маршрут. Естественно, денег им это не добавляет.

Тучи над авиакомпаниями сгущаются с каждым днем. Если еще в середине февраля Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивала сокращение оборота авиакомпаний из-за вспышки вируса в 30 млрд долларов, то к 5 марта цифра утроилась. Как сообщает FT, мировая эпидемия коронавируса обойдется авиаотрасли примерно в $100 млрд недополученной выручки: диапазон оценки потерь IATA - от 63 млрд до 113 млрд долларов в 2020 году.

С авиаотраслью все понятно: именно самолеты сегодня становятся самыми быстрыми переносчикам вируса не только из страны в страну, но и с континента на континент.

А что с другим транспортом?

- Будут страдать все направления, и в первую очередь это касается общественного транспорта, - отметил в комментарии Фокусу транспортный эксперт Василий Шевченко. – Местных поездок из-за объявленного карантина станет меньше: дети не будут ездить в школу, часть сотрудников перейдет на удаленную работу. Также можно прогнозировать уменьшение спроса на пригородные электрички. В меньшей степени убытки от коронавируса коснутся поездов дальнего следования.

Что касается таксистов, то, говорит Шевченко, все зависит от локальных факторов: в больших городах у них, возможно, и получится заработать на панике, а в маленьких – вряд ли.

- Возможно, те, кто пользовались услугами такси, станут ездить на такси чуть чаще, но в целом наши люди не настолько боятся коронавируса, чтобы кардинально менять образ жизни и пересаживаться с троллейбуса на такси, - считает эксперт.

Развлечения: кинотеатры закрываются, концерты отменяются

Из-за коронавируса теряют деньги исполнители и концертные площадки, театры и кинотеатры. Артисты один за другим переносят гастрольные туры: о переносах уже заявили группа KAZKA, «Квартал 95», Тина Кароль. Отложена премия YUNA, которая должна была состояться 24 марта 2020-го во Дворце «Украина», а мартовские спектакли на основных сценах ведущих театров столицы перенесены на июнь. Перед угрозой пандемии даже одесская «Юморина» оказалась под вопросом.

До окончания карантина закрылись и столичные кинотеатры.

«Дорогие посетители, официально сообщаем, что кинотеатры Multiplex в городе Киев закрываются на карантин с 12 по 31 марта, - сообщает на своей странице в соцсети Multiplex. - Не скучайте, премьеры подождут, а здоровье – прежде всего! А сейчас можете пересмотреть любимые фильмы под одеялом дома».

Подсчитывают будущие убытки ТРЦ, да и отели не в восторге: туристы практически исчезли, причем не только иностранные, но и украинские.

При этом спортклубы не только работают в прежнем режиме, но еще и пытаются подзаработать. Так, например, в клубе Sport Life сообщили, что не планируют бесплатно замораживать абонементы хотя бы на время карантина: если заморозка абонемента не предусмотрена картой, она обойдется клиенту в 125 грн.

«Сейчас все клубы сети Sport Life, кроме нескольких городов, работают в обычном режиме и вы можете посещать ваш фитнес-клуб в удобное для вас время», - сообщает официальный сайт спортклуба в то время, как страна объявляет карантин и закрывает границы. По состоянию на 16 марта Временно закрыты только клубы в Виннице, Львове, Луцке, Черновцах и Одессе.

Рестораны: «золотое время» для доставки

В столичных ресторанах в последние дни число клиентов пошло на убыль, но все же пока не критично. Клиенты, правда, гораздо более тщательно моют руки, но пока этим и ограничиваются. Эксперты говорят, что это – до первых случаев заболевания в Киеве, а потом паника буквально «подорвет» кафе, бары и рестораны. По словам директора компании «Ресторанный консалтинг» Ольги Насоновой, в связи с коронавирусом столичный ресторанный бизнес ожидает падение до 50%.

- Пострадают прежде всего те, у кого нет предложений по доставке, своей службы или договора со службами типа Glovo, - рассказала эксперт «Фокусу». – Поскольку посещаемость постепенно падает, и спрос переходит на доставку, однозначно выиграют службы доставки - для них наступает золотое время. Несмотря на мнение о том, что «алкоголь помогает от всего», больше всего пострадают бары, так как доставки у них нет. Но даже если бы и была – это не слишком интересно, ведь к коктейлю должна прилагаться атмосфера. Особо нечего доставлять и кофейням.

Трудно придется заведениям общепита в ТРЦ, продолжает Насонова. Люди будут меньше ходить в торговые центры развлекаться – разве что в магазины. А рестораны в ТРЦ рассчитаны именно на развлекающуюся аудиторию.

Элитные заведения также потеряют часть клиентов, так как элитная публика больше всего заботится о своем здоровье, и без особой потребности в ресторан не придет.

- Легче всего будет заведениям с внятным меню по доставке - пицца, суши, лапша, шашлыки, бургеры, простые горячие блюда, - резюмировала Ольга Насонова. – И, конечно, очень сильная позиция у сетей, поскольку у них есть ресурс, чтобы пережить тяжелые времена, не потеряв качество.

Впрочем, дальнейшее развитие событий показало, что кафе и рестораны могут ожидать еще более худшие времена, чем прогнозировали эксперты. 15 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил рассмотреть возможность ограничения работы учреждений общепита при первом осложнении эпидемиологической ситуации.

Медики: пациентов больше, но это не радует

Те, кто считают, что врачи, которые соглашаются ходить с частными визитами к больным, выигрывают от сложившейся ситуации, понятия не имеют, о чем говорят. По крайней мере, об этом говорят сами медики.

Терапевты вовсе не горят желанием ходить по домам – причем, как реально больных, так и паникеров – и предпочитают давать консультации по телефону.

- За последние дни мне уже несколько раз предлагали прийти на дом «за любые деньги», - говорит терапевт одной из столичных клиник Марианна Павловна. – Но у меня у самой дома два старика – я не могу подвергать их такой угрозе. Да и взять «любые деньги» за визит мне совесть не позволит.

В аптеках тоже говорят, что слухи об их выручке сильно преувеличены. Маски и средства для дезинфекции давно раскуплены, к тому же стоили они копейки. А дорогие препараты никто не покупает, поскольку сегодня все озабочены только коронавирусом, лекарств от которого нет.

Супермаркеты: в лучшем случае – без убытков

На первый взгляд кажется, что уж кто-кто, а супермаркеты точно остаются в выигрыше от нарастающей паники. Покупатели сметают с полок все подряд, не особо обращая внимание даже на сроки годности, выручка растет, так что все, что нужно продавцам, – это вовремя подвозить товар.

Однако глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко утверждает: все совсем не так, как кажется.

- Глядя на покупателей в магазинах, наполняющих доверху свои тележки, мы оцениваем ситуацию здесь и сейчас. И в моменте, в конкретный день, возможно, выручка супермаркета и выросла, - поясняет Дорошенко. – Но за полный месяц продажи магазина не увеличатся. Поскольку люди уже скупились на месяц вперед, после недели ажиотажа наступят несколько недель затишья.

Задача cупермаркетов – продавать товар регулярно, примерно в одном и том же темпе, с одной и той же маржой, продолжает Дорошенко. Как только товар с полок пропадает – магазин перестает зарабатывать. В результате незапланированных дозаказов товаров растут расходы на логистику, меняется режим работы складов. Часто в связи с этим персонал вынужден работать сверхурочно, а это еще одна статья дополнительных расходов. Так что супермаркет по итогам месяца в самом лучшем случае просто останется без убытков.

При этом, говорит эксперт, в проигрыше остается и покупатель. Спустя пару недель он бы и рад купить что-то другое, но ему приходится довольствоваться тем, что он купил впрок в огромных количествах.