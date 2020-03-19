Все благодаря детенизации. С начала марта легальный импорт продуктов питания вырос на 40 тыс. тонн

Импорт продуктов питания за первые 17 дней марта вырос на 34% или на 40 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефьодов.

Было импортировано 158 тысяч тонн продуктов на $211 млн. Это почти 8 тысяч 20-тонных фур.

По словам главы ГТС, в этом росте есть и вклад детенизации импорта, поскольку существенный рост с начала года отмечается по всем контрабандно рисковым категориям товаров.

С начала марта импортированы такие объемы:

молочные продукты, яйца птицы, натуральный мед – 3177 тонн на $13,6 млн (на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019);

готовые продукты из зерна, мучные кондитерские изделия – 6166 тонн на $12,3 млн (83%);

фрукты и орехи – 45837 тонн на $33,9 млн (3%);

овощи – 38908 тонн на $20,4 млн (138%);

молоко – 921 тонн на $1,2 млн (163%);

рыба свежая – 2493 тонн на $14 млн (73%);

кофе, чай, пряности – 1293 тонн на $43 млн (30%);

алкогольные и безалкогольные напитки – 16 610 тонн на $23 млн (65%).

Сейчас на границе образовались очереди из грузовиков в связи с усиленным санитарным осмотром и дезинфекцией. "По состоянию на сегодняшнее утро, на Ягодине 350 грузовиков стояли на въезд в Украину, 750 – на выезд; Краковец: 310 – на въезд, 430 - на выезд; Рава-Русская: 110 – на въезд, 360 – на выезд. Договариваемся с польскими коллегами, как можно ускорить процесс прохождения контроля на границе", – сообщил Нефьодов.

Первые грузовики, которые были заблокированы на границе Италии и Словении, уже вернулись в Украину.

В начале марта Нефьодов заявил, что может уйти с должности, если новый Кабмин не разделяет его видение реформ на таможне.

Как ранее сообщал Фокус: